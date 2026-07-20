«Решение далось мне непросто»: Аделия Петросян попрощалась с тренерским штабом Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Соответствующее сообщение она опубликовала в своих социальных сетях. Она выразила благодарность своим коллегам, отметив, что «решение далось ей непросто».

«Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано», — написала спортсменка.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян с теплотой вспоминала Олимпийские игры в Италии, особенно короткую программу и показательные выступления, которые подарили ей массу положительных эмоций. Она призналась, что произвольная программа вышла неидеально, но другие моменты турнира оставили яркие впечатления.