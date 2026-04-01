Фигуристка Аделия Петросян поделилась тёплыми воспоминаниями об Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх в Италии. Спортсменка подчеркнула, что с теплотой вспоминает эмоции, полученные от короткой программы и показательного выступления, а также от прогулок по Милану.

«Когда пытаешься вспомнить какие-то ощущения, эмоции, пока первое, что приходит (на ум. — Прим. Life.ru) — это произвольная программа, которая не совсем получилась, как я чувствую. Но всегда есть хорошие эмоции, которые остались после короткой программы, в день, когда было показательное выступление. Мы очень классно провели там время с ребятами, я получила бурю эмоций», — рассказала фигуристка.

В эфире шоу «Aleko in my bag» Петросян сообщила, что на Олимпийских играх она познакомилась со множеством известных фигуристов, включая Нику Эгадзе, Нину Петрыкину, Софью Самоделкину и Донована Каррильо.

Отдельно Петросян упомянула о встрече с французским спортсменом Гийомом Сизероном, подчеркнув, что является его поклонницей. Говоря о лучших парах на льду, спортсменка подчеркнула, что всегда болеет за Сизерона, который катается с Лоранс Фурнье-Бодри, а также за американских фигуристов Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

Также недавно Аделия Петросян рассказала о неприятном инциденте во время поездки на Олимпиаду в Милане. По её словам, она потеряла паспорт и ключи от квартиры. Спортсменка призналась, что пропажа ключей оказалась особенно серьёзной проблемой.