Фигуристка Петросян потеряла паспорт и ключи от квартиры в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о неприятном инциденте во время поездки на Олимпиаду в Милане. По её словам, она потеряла паспорт и ключи от квартиры. Спортсменка призналась, что пропажа ключей оказалась особенно серьёзной проблемой.

«Когда мы выезжали из Милана, мы обнаружили, что не знаем, где наши ключи… Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было», — рассказала спортсменка в выпуске шоу «ALEKÓ In My Bag».

Первую ночь в России после Олимпиады Петросян пришлось провести в отеле на Тёплом Стане. На следующей день вместе с мамой она отправилась в квартиру, дверь которой пришлось открывать при помощи службы по замене замков. Фигуристка добавила, что также потеряла российский паспорт и планирует заняться его восстановлением в ближайшее время.

Ранее Петросян, занявшая на Олимпиаде в Милане шестое место рассказала о болезненных эмоциях после турнира. Она отметила, что Игры помогают каждому спортсмену лучше узнать себя, независимо от итогового результата.