23 марта, 09:13

Фигуристка Петросян застряла в Пулково и не смогла улететь в Москву

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян столкнулась с непредвиденными трудностями при попытке добраться из Санкт-Петербурга в Москву. Атака беспилотников, объявленная в Ленинградской области в ночь на 23 марта, привела к отмене 14 рейсов из аэропорта Пулково. Спортсменка, оказавшаяся в числе застрявших пассажиров, сообщила в своём Telegram-канале, что в итоге вместо самолёта выбрала поезд.

«Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале», — с юмором отметила спортсменка.

В Ленобласти отменили воздушную опасность после уничтожения 70 БПЛА
Напомним, в Ленинградской области зафиксирована массированная попытка атаки с применением беспилотной авиации. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно отразили налёт в течение последних суток.

Наталья Демьянова
