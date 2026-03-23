Фигуристка Петросян застряла в Пулково и не смогла улететь в Москву

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян столкнулась с непредвиденными трудностями при попытке добраться из Санкт-Петербурга в Москву. Атака беспилотников, объявленная в Ленинградской области в ночь на 23 марта, привела к отмене 14 рейсов из аэропорта Пулково. Спортсменка, оказавшаяся в числе застрявших пассажиров, сообщила в своём Telegram-канале, что в итоге вместо самолёта выбрала поезд.