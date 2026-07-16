Фигуристка Александра Трусова окончила факультет журналистики МГУ

Ранее чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник получил диплом бакалавра в сфере информационных технологий. Спортсмен окончил Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге. 24-летний фигурист с 2022 года осваивал программную инженерию и компьютерную технику. В своих социальных сетях он рассказывал, что темой его выпускной квалификационной работы стало распознавание древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения.