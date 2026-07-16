Фигуристка Александра Трусова окончила факультет журналистики МГУ
Фигуристка Александра Трусова. Обложка © Telegram /Alexandra Trusova
Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Игнатова (ранее Трусова), стала выпускницей МГУ имени Ломоносова. О получении диплома она рассказала в своём Telegram-канале.
«Диплом забрала!», — написала фигуристка.
Ранее чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник получил диплом бакалавра в сфере информационных технологий. Спортсмен окончил Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге. 24-летний фигурист с 2022 года осваивал программную инженерию и компьютерную технику. В своих социальных сетях он рассказывал, что темой его выпускной квалификационной работы стало распознавание древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения.
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