Фигуристки Валиева и Трусова собираются возвращаться в спорт

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил уверенность, что Камила Валиева и Александра Трусова (Игнатова) станут сильными соперницами для ведущих фигуристок в предстоящем сезоне. По его словам, обе спортсменки подали заявления о возвращении и готовы к участию в соревнованиях. Он подчеркнул, что ФФККР будет оказывать им всестороннюю поддержку, поскольку считает их спортсменами высокого уровня, чьё участие в турнирах очень важно.

«И Камила Валиева, и Саша Трусова собираются возвращаться в следующий спортивный сезон. Они написали заявления», — сообщил Сихарулидзе журналистам.

После завершения своей дисквалификации в декабре Камила Валиева в марте впервые с 2023 года представила новую короткую программу на соревнованиях. Это событие произошло на Кубке Первого канала, проходившем в Санкт-Петербурге. Фигуристка возобновила тренировки под руководством Светланы Соколовской в конце октября прошлого года. Её первым стартом после отбытия наказания стал чемпионат России по прыжкам в конце января текущего года. По информации СМИ, Валиева с мая работает над своей программой с французским хореографом Бенуа Ришо. Ради этого сотрудничества Ришо даже отложил свой вылет из России.

Александра Трусова не принимала участия в соревнованиях с сезона 2022/23. После рождения сына в августе 2025 года фигуристка вернулась к тренировкам и успешно восстановила все свои тройные прыжки, а также четверной лутц. Серебряный призёр Олимпиады-2022 также приняла участие в чемпионате России по прыжкам в 2026 году.

Тем временем фигуристка Софья Муравьёва, которая ранее обратилась с просьбой об отчислении из национальной сборной, намерена получить право выступать за Францию. В прошлом году она участвовала в международных сборах с известным французским хореографом Бенуа Ришо.