Железная дорога обратно в Ironman: Российским триатлонистам открыли путь на мировые старты

Российские спортсмены получили возможность вновь участвовать в соревнованиях серии Ironman и Ironman 70.3. Выступать они смогут только в нейтральном статусе. Об этом в сообщили пресс-службе Федерации триатлона России (ФТР).

Участники из России смогут выступать на всех стартах Ironman и Ironman 70.3 при соблюдении условий нейтрального статуса. В их число входят и главные турниры серии — чемпионаты мира Ironman и Ironman 70.3.

В Федерации триатлона России отметили, что решение принято с учётом обновлённых рекомендаций Международного олимпийского комитета. Организация также сообщила, что продолжает работу с Министерством спорта РФ по вопросам участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) поддержала решение Международного олимпийского комитета о смягчении ограничений для российских спортсменов. В организации заявили, что спорт должен оставаться независимым от политических разногласий и сохранять возможность для участия атлетов на нейтральной основе.