Российские легкоатлеты направили ООН и МОК письмо о допуске к турнирам

Российские легкоатлеты потребовали вернуть им право выступать на международных соревнованиях. Письмо с таким призывом направили в ООН, МОК и World Athletics, сообщила прыгунья с шестом Полина Кнороз в своих соцсетях.

Обращение подписали 17 лидеров российской сборной. Спортсмены заявили, что хотят снова участвовать в зарубежных турнирах, устанавливать рекорды и бороться за результаты на мировой арене. Инициативу атлетов поддержала ВФЛА. В федерации заявили ТАСС, что ограничения напрямую влияют на спортивные карьеры тех, кто продолжает соревноваться внутри страны, но не может выходить на международный уровень.

ВФЛА добивается пересмотра решений World Athletics через Спортивный арбитражный суд. В июле федерация оспорила продление отстранения российских легкоатлетов, а в августе направила ещё один иск, касающийся защиты своих прав.

Ранее глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация пока не изменила позицию по допуску российских спортсменов к международным турнирам. При этом он отметил, что вопрос необходимо решать. Действующие ограничения сохраняются, несмотря на продолжающиеся споры вокруг участия россиян в соревнованиях. Себастьян Коу отметил, что ситуация требует дальнейшего обсуждения. При этом конкретных сроков возможного изменения правил он не назвал.