Первый в России бесплатный беговой центр ВФЛА открылся во Владикавказе

Первый в России круглогодичный бесплатный беговой центр Всероссийской федерации лёгкой атлетики открылся во Владикавказе. Город стал первым из более чем 20, где подобные пространства планируют запустить в ближайшие месяцы.

Центр рассчитан как на опытных спортсменов, так и на тех, кто только начинает тренироваться. Главная задача проекта — сделать бег доступнее и привлечь больше людей к регулярным занятиям.

На набережной Терека обновили футбольное поле, оборудовали дорожки с профессиональным покрытием, воркаут-зону и установили уличные тренажёры. Сам комплекс построили за четыре месяца по технологии быстровозводимых конструкций.

«Мы хотим сделать бег и лёгкую атлетику доступными каждому — независимо от возраста и подготовки», — заявил председатель ВФЛА Пётр Фрадков. По его словам, эта задача заложена в стратегию развития лёгкой атлетики в России до 2036 года.

Пётр Фрадков на открытии бегового центра. Видео © Предоставлено Life.ru

В центре будут проводить тренировки, лекции, мастер-классы, любительские старты и семейные мероприятия. Для записи на занятия и бронирования шкафчиков ВФЛА также создала цифровую платформу.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил, что республика намерена вместе с федерацией поддерживать местных тренеров и проводить старты для профессионалов и любителей. Особое внимание уделят вовлечению детей и молодёжи. На открытии гости пробежали семейную дистанцию в один километр, встретились со спортсменами, высадили клёновую аллею и заложили капсулу времени.













Наставником проекта стал бывший капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов Алексей Смертин. Летом он провёл открытые пробежки «Бег со смыслом» в пяти городах страны. Среди амбассадоров — первый вице-президент и член исполкома ВФЛА Юрий Борзаковский. К работе также подключаются спортсмены сборной России, тренеры, лидеры местных беговых сообществ и блогеры.

Ранее сборная России заняла третье место в медальном зачёте VI Всемирных игр кочевников в Киргизии. Спортсмены завоевали 34 награды: семь золотых, семь серебряных и 20 бронзовых. Страну представляли 236 участников из 33 регионов. Первое место досталось хозяевам соревнований, второе — команде Казахстана.