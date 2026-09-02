«Мне четыре года, и я хочу всех обогнать»: самая юная роллерша России покоряет спорт

Её первые ролики были на четыре размера больше, первый рекорд установлен случайно, а перед соревнованиями важнее всего проснуться в хорошем настроении. Варваре Егоровой всего четыре года, но на дорожке она чувствует себя увереннее некоторых взрослых. Девочка уже участвует в стартах, преодолевает дистанции до 1000 метров и не сомневается, что однажды обгонит всех. Life.ru поговорил с мамой юной спортсменки Анной Егоровой и узнал, как обычная просьба малыша превратилась в достижение национального масштаба.

На ролики — раньше, чем в детский сад

Как Варвара Егорова стала самой юной роллершей России и начала кататься раньше двух лет? Фото © Из личного архива Анны Егоровой

Варя родилась в семье, где ролики не просто увлечение, а часть повседневной жизни. Родители девочки управляют семейной школой Roller_Pro в Подольске, поэтому уже через неделю после рождения девочка начала приезжать туда вместе с ними. Пока другие малыши разглядывали погремушки, Варя наблюдала за детьми и взрослыми, которые раз за разом выходили на роллердром.

В год и четыре месяца она впервые сама попросила надеть ей ролики. Возникла только одна проблема: размер ноги у девочки был 22-й, а самые маленькие ролики в прокате — 26-го размера. Старшая сестра Полина решила надеть их Варе ради интереса и сделать несколько фотографий. Но стоило малышке оказаться на колёсах, как стало понятно, что одним снимком дело не закончится.

У Варвары буквально загорелись глаза от восторга. Мы стали пробовать ходить с ней по специальным коврикам, чтобы понять, насколько хорошо она держит равновесие. На удивление оказалось, что Варя очень хорошо ощущает себя на роликах. Даже во время падений она не плакала, а пыталась встать и пойти снова. Анна Мама Варвары Егоровой

Первый месяц девочка в основном ходила по коврикам, потому что на нескользящей поверхности было проще привыкнуть к тяжёлым ботинкам и удерживать баланс. Затем Варя стала понемногу выкатываться в зал. Так, без торжественного первого занятия и далеко идущих планов, она и поехала.

Рекорд, которого никто не планировал

Мама Варвары Егорова рассказала Life.ru о первых тренировках и рекорде четырёхлетней дочери. Видео © Из личного архива Анны Егоровой

Анна стала делиться успехами дочери в соцсетях и отправлять видео родственникам. Идею обратиться в Книгу рекордов России подала бабушка Вари. Она посмотрела очередную запись и заметила: «Это же заявка на рекорд!» Семья решила попробовать, хотя изначально никто не ставил перед ребёнком такой цели.

Всё получилось случайно. Мы просто показывали близким, как катается Варя, а бабушка предложила отправить видео. Даже первую попытку пришлось перезаписывать, потому что дочка на секунду исчезла из кадра. Анна Мама Варвары Егоровой

Для подтверждения достижения родители сняли непрерывное видео без монтажа и склеек, на котором Варя самостоятельно едет по залу. Первую запись не приняли, поскольку в какой-то момент девочка выехала из кадра. Пришлось начинать заново. Пройденное расстояние измерили специальным дорожным колесом — курвиметром. Примерно через месяц семья получила ответ о том, что достижение зафиксировано. В возрасте одного года и семи месяцев Варваре вручили медаль и сертификат как самой юной роллерше страны.

Ролики — это по любви

Четырёхлетняя Варя Егорова в скейт-парке: тренировка юной рекордсменки России. Фото © Из личного архива Анны Егоровой

После рекорда родители не превратили жизнь дочери в бесконечную подготовку к новым достижениям. У Вари нет жёсткого графика, она занимается только тогда, когда сама этого хочет. Иногда девочка не вспоминает о роликах две-три недели, а затем может провести на тренировке четыре часа подряд. На спортивных сборах Варя способна кататься вместе со старшими ребятами дважды в день по два часа, а в другой раз ограничиться часом в скейт-парке. Анна подчёркивает, что семья не заставляет юную спортсменку выходить на дорожку и не ругают за паузы: «Варвара занимается исключительно по желанию. Мы не из тех фанатичных родителей, которые заставляют ребёнка тренироваться».

Окружающие по-прежнему удивляются, когда видят на улице такую маленькую девочку, уверенно управляющую роликами. По словам Анны, Варя катается лучше некоторых взрослых. А вот воспитанники Roller_Pro и их родители знают рекордсменку с рождения, поэтому вместо удивления испытывают гордость и стараются поддерживать её на стартах. Возможно, любовь к скорости и высоте действительно легче понять, если наблюдаешь за ними с пелёнок. Ранее Life.ru рассказывал историю россиянки, которая выросла на аэродроме и в пять лет сама решилась прыгнуть с парашютом. Как и Варю, её не подталкивали к необычному увлечению и желание появилось у самого ребёнка.

«Хочу стать чемпионкой и всех обогнать!»

«Хочу стать чемпионкой»: самая юная роллерша России Варя Егорова на соревнованиях. Видео © Из личного архива Анны Егоровой

Сейчас Варя уже участвует в соревнованиях и преодолевает дистанции до 1000 метров и больше. Особой системы подготовки перед стартом у семьи нет. Главная задача — сделать так, чтобы маленькая спортсменка проснулась в хорошем расположении духа. Правда, мама шутит, что в четыре года это условие порой сложнее выполнить, чем пройти дистанцию. «Главный ритуал перед соревнованиями — проснуться в хорошем настроении. Варвара сейчас в таком возрасте, что для этого должны сойтись звёзды, ретроградный Меркурий, погода и вспышки на Солнце», — смеётся Анна.

На дорожке Варя боевая и очень упёртая, особенно если дело касается роллер-спорта. Но за пределами зала она остаётся обычным четырёхлетним ребёнком, любит рисовать и слушать сказки, которые папа читает ей перед сном. Свою спортивную мечту девочка формулирует по-детски просто, но при этом амбициозно: "Стать чемпионкой и всех обогнать!"

Большая семья чемпионки

Семья Варвары Егоровой — самой юной роллерши в России. Фото © Из личного архива Анны Егоровой

Маме Вари Анне Егоровой почти 38 лет. Как мы уже писали, она вместе с мужем управляет роллер-школой в Подольске, а также небольшой студией красоты «Егорова» в Южной Битце и работает лешмейкером-бровистом. В семье растут четверо детей: 17-летний Иван, 16-летняя Полина, 11-летний Даня и четырёхлетняя Варя. Сейчас Анна находится на пятом месяце беременности и ждёт ещё одну дочь.

А на ближайший год у семьи есть и вполне конкретная цель — закончить ремонт в новой квартире и поскорее переехать. Варя тоже ждёт новоселья. А как владельцы школы её родители хотят популяризировать роллер-спорт и помочь как можно большему числу воспитанников дорасти до спортивных разрядов, звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта. Станет ли Варя профессиональной спортсменкой, пока никто не загадывает. Сегодня для неё важнее сохранить тот самый восторг, с которым она впервые встала на огромные ролики, упала и вместо слёз сразу попыталась подняться. Её родители уверены, что чемпионскую мечту можно поддерживать, но путь к ней ребёнок должен выбирать сам.

Кстати, Варвара — не единственный маленький герой, чьи взрослые увлечения начались почти с пелёнок. Ранее Life.ru рассказывал, как трёхлетнего Димида из Тюмени впервые посадили на коня и почему его семья считает казачьи традиции образом жизни, а не игрой. А вы решились бы поставить ребёнка на ролики в таком раннем возрасте? Что важнее для будущего чемпиона? Ранний старт или свобода выбора?