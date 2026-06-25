«Отец отговаривал, но я настояла»: 5-летняя девочка прыгнула с парашютом, а спустя 22 года видео взорвало соцсети Оглавление «Хочу как подружка» «Всё, я готова» «Экстрим — это моё» Шок от миллионов просмотров «Спасибо, папа» В 5 лет Вероника прыгнула с парашютом, плакала от страха, но собралась и сделала. Спустя 22 года архивное видео взорвало соцсети, набрав 8 млн просмотров. Life.ru узнал, как отец-лётчик отговаривал дочку, но потом помог ей совершить тот самый прыжок на 800 метров. 25 июня, 04:00 Обложка © Из личного архива героини Life.ru

Архивное видео, снятое на плёночную камеру, в 2026 году выглядит как кадр из старого фильма. Маленькая девочка в огромном шлеме, с большими глазами и слезами на щеках сидит на коленях у инструктора. Самолёт набирает высоту. За бортом — 800 метров свободы и страха одновременно.

Тот самый прыжок перевернул её жизнь. Видео © Из личного архива героини Life.ru

Этот ролик, опубликованный в телеграм-канале Вероники в воскресенье вечером, к утру собрал 180 тысяч просмотров. А через несколько дней — больше 8 миллионов. «Я даже поверить не могла, что такое может случиться», — признаётся она.

«Хочу как подружка»

Фото © Из личного архива героини Life.ru

Подольск, начало 2000-х. Отец Вероники — военный лётчик, семья живёт прямо на аэродроме Волосово в Чехове. У отца там был бар, и маленькая дочка каждый день видела, как в небо уходят парашютисты. «Мы жили на аэродроме, у меня там у отца был бар. И я каждый день видела, как прыгают люди, дети», — рассказывает Вероника.

На тот момент прыгнула моя подружка, которой было семь или восемь лет. Она рассказывала об этом как о самом крутом событии. И я тоже захотела. Вероника Героиня Life.ru

Идея была Вероники. Отец, который сам прыгал с парашютом, но не был профессиональным парашютистом, пытался отговорить дочь. Приводил аргументы. Объяснял, что это страшно. Говорил, что ей придётся много раз подумать, потому что он будет напрягать людей, договариваться — и «будет не очень, если я дам заднюю». Но Вероника стояла на своём. И отец сдался. Прыгать она должна была не с ним — с инструктором.

«Отец меня пытался отговорить, он приводил много аргументов на тему того, что не нужно этого делать, что это страшно, что я могу испугаться и что мне надо тысячу раз подумать. Потому что (до полёта) ему придётся многих людей для этого напрячь, со многими договориться — и будет не очень, если я дам заднюю», — вспоминает наша героиня.

«Всё, я готова»

Вероника выросла, но небо осталось. Фото © Из личного архива героини Life.ru

Как вспоминает наша героиня, именно в момент, когда самолёт начал набор высоты, её накрыл страх. «Я очень переживала. Начала плакать», — признаётся Вероника. Но её успокоили. Никто не скидывал Веронику насильно — ждали, пока она сама скажет: «Всё, я готова».

«Я помню, как мы летели. Инструктор предложил мне поуправлять парашютом, но я была настолько в восторге от неба, что не хотела переключаться на что-то другое», — рассказывает нам Вероника. Прыжок состоялся. Маленькая девочка в огромном шлеме летит над аэродромом, и по видео видно — она счастлива. Хотя за несколько минут до этого плакала от страха.

«Экстрим — это моё»

Фото © Из личного архива героини Life.ru

Тот прыжок стал поворотным моментом. Не просто ярким воспоминанием, а точкой отсчёта. «Это моё лучшее воспоминание за всё детство», — говорит Вероника. Сегодня ей 27. Девушка окончила мотошколу, катается на сноуборде, вейкборде, горных лыжах и прыгает с парашютом уже самостоятельно. Мечтает пойти обучаться на AFF — систему прыжков с парашютом, где спортсмен управляет куполом самостоятельно с первого прыжка. «Я люблю экстрим. Парашют люблю. В общем, экстрим — это моё», — с гордостью заявляет Life.ru героиня.

Фото © Из личного архива героини Life.ru

Шок от миллионов просмотров

Фото © Из личного архива героини Life.ru

Архивная кассета с прыжком несколько лет лежала в галерее телефона. Вероника оцифровала её, вырезала нарезку, показала друзьям. «Они оценили. Пару лет видео лежало. Решила разобрать галерею и выложить», — рассказывает Вероника. Экстремалка вспоминает, как следила за прогрессом: утром после публикации — 180 тысяч просмотров. Это был шок. А через несколько дней — уже 8 миллионов. «Я не ожидала. У меня ни одно видео не залетало настолько», — признаётся Вероника.

«Спасибо, папа»

Фото © Из личного архива героини Life.ru

Если бы можно было вернуться в тот день, она бы не раздумывала ни секунды. «Это моё лучшее воспоминание за всё детство», — говорит Вероника. И добавляет то, ради чего эта история вообще состоялась: «Я очень благодарна отцу, что он меня тогда послушал, что понимал все риски, что я могу отказаться, — и всё-таки поддержал меня в моём желании. Мы это сделали».

А внизу, на земле, стоял папа. Смотрел в небо. И, наверное, понимал, что его маленькая дочь только что сделала шаг, который изменит её жизнь. Через 22 года мы увидели этот шаг. И он всё ещё вызывает мурашки.

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