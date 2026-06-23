Два рояля и одна пианистка: Life.ru узнал секрет россиянки, покорившей Интернет неповторимым талантом Оглавление Путь до сцены Как Ева попала в музыку? Как пианистка решилась на эксперимент В чём секрет Евы? Как пианистка готовится к выступлениям? Недавно в Сети завирусилось видео с эксперементом пианистки, способной играть на двух интсрументах сразу. Life.ru узнал, в чём секрет Евы Геворгян и как она объяняет возможности своего мозга. 23 июня, 04:00 Коллаж © Life.ru. Фото © Из личного архива Евы Геворгян

Недавно в социальных сетях завирусилось видео, на котором девушка одновременно играет сразу на двух роялях. Да, правой и левой рукой нажимает на клавиши разных инструментов! Из-за такого редкого таланта пианистка вызвала множество обсуждений в комментариях. До сих пор пользователи спорят о том, как мозг музыканта может справляться с такой сложнейшей задачей. Life.ru не мог остаться в стороне и не поговорить с самой талантливой россиянкой! Ева Геворян поделилась, как она решилась на эксперимент с игрой на двух роялях и как сама объясняет способность мозга справляться с такой координацией.

Путь до сцены

Фото © Из личного архива Евы Геворгян

Ева Геворгян — российская пианистка, родилась в 2004 году в Москве. В 2022 году она окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где занималась в классе заслуженной артистки России Наталии Трулль. Сейчас Ева одновременно получает образование в Высшей музыкальной школе королевы Софии в Мадриде и у своего прежнего педагога. Кроме того, Ева является лауреатом и победителем множества международных музыкальных конкурсов.

Несмотря на молодой возраст, девушка уже успела выступить с ведущими симфоническими оркестрами России, Европы, Азии, Австралии и Северной Америки. Среди коллективов, с которыми сотрудничала пианистка: Симфонический оркестр Мариинского театра, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, а также известные зарубежные коллективы, включая Лейпцигский оркестр Гевандхауза, Камерный оркестр Европы и Люцернский симфонический оркестр. В 2019 году Ева дала сольный концерт в знаменитом лондонском Альберт-холле, а в 2025 году уже открывала международный фестиваль режиссёра Эмира Кустурицы Kustendorf Classic в Сербии.

Видео © Из личного архива Евы Геворгян

С 2020 года пианистка является участницей программ Санкт-Петербургского дома музыки и Московской филармонии. Кроме того, девушка сотрудничает с радиостанцией «Орфей», а в 2022 году выпустила свой первый сольный диск на лейбле «Мелодия», в который вошли произведения Александра Скрябина и Фредерика Шопена.

Как Ева попала в музыку?

Мама Евы — профессиональная альтистка, поэтому с раннего детства будущая пианистка сопровождала родительницу на репетициях студенческого оркестра, слушала, как она занимается дома, ездила с ней на экзамены и постепенно сама прониклась любовью к музыке.

Я была погружена в музыкальную среду с самого детства, поэтому хотела стать как мама. И всё время просила её купить мне маленькую скрипочку. Но я была очень любознательным ребёнком и начала смотреть внутрь скрипки, крутить колки, дёргать струны. В итоге сломала скрипку через три дня. Мама сказала, что никакой музыки больше. Она даже была против того, чтобы я стала музыкантом. Потому что понимает, насколько это сложный путь. Ева Геворгян Пианистка

Однако, как продолжает Ева, вскоре она уговорила родителей разрешить ей заниматься на старом пианино, которое стояло у бабушки дома. А уже в пять лет девочка поступила в подготовительную школу Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. «И с этого момента всё понеслось, так сказать», — рассказывает наша героиня.

Как пианистка решилась на эксперимент

Фото © Из личного архива Евы Геворгян

Ева рассказала, что необычный навык игры сразу на двух роялях появился в её жизни совершенно случайно. Несколько месяцев назад, во время подготовки к сольному концерту в Мадриде, организаторы предоставили ей помещение с большим количеством концертных роялей известной фирмы. После репетиции Ева решила немного отвлечься и попробовать что-то новое: «Я слышала и видела, как многие джазовые музыканты пробовали этот приём (одновременной игры на разных инструментах). Сама очень увлекаюсь джазом, поэтому тоже решила попробовать. Попросила работников фирмы поставить два рояля напротив друг друга и просто решила посмотреть, что из этого выйдет».

Удивительно, но Ева рассказала нам, что специальной подготовки для освоения такого формата игры не потребовалось! Уже через несколько минут после первой попытки она почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы играть мелодии. Первым произведением, которое она исполнила на двух роялях одновременно, стал Пятый этюд Шопена, а позже попробовала и более сложный — Четвёртый этюд. «На самом деле зависит всё от произведения. Если там очень много скачков, то нужно немножко потренироваться, прежде чем это придёт в форму», — делится пианистка.

Мне всегда хочется удивить аудиторию, заинтересовать и чтобы больше людей слушало классическую музыку и проникалось в неё. Ева Геворгян Пианистка

Изначально девушка воспринимала игру на двух роялях как забавный эксперимент и способ немного разнообразить привычные занятия. Она не ожидала, что видео о необычном навыке привлечёт столько внимания. «Интересно, что именно такие видео, идея которых пришла совершенно спонтанно, публику заинтересовывали больше всего. И у меня после этих видео пришло больше 50 тысяч подписчиков в разных соцсетях», — отмечает девушка.

В чём секрет Евы?

Фото © Из личного архива Евы Геворгян

Что касается многочисленных комментариев о работе мозга и полушарий, Ева отмечает, что никогда специально не изучала этот вопрос с научной точки зрения. Однако девушка предполагает, что у профессиональных музыкантов в работе активно задействованы оба полушария, а многие пианисты в определённой степени обладают навыками амбидекстрии. «Мне кажется, этот навык вполне можно наработать. Если человек уже умеет играть на рояле, то перестроиться сразу на два рояля, конечно, будет непросто. Но с практикой это вполне возможно. Многое зависит и от природной координации: если она хорошая, то на адаптацию может уйти буквально несколько минут», — размышляет пианистка.

Что касается развития координации, нейронных связей и концентрации, Ева признаётся, что никогда не использовала специальных методик вне музыкальной практики. Основным тренажёром для неё всегда оставались ежедневные занятия за инструментом. Пианистка объясняет, что во время работы музыканты регулярно разучивают произведения отдельно каждой рукой, благодаря чему развивают независимость движений и способность выполнять разные задачи одновременно.

«Мне кажется, что этот навык можно развивать не только в музыке, но и в обычной жизни. Например, попробовать что-то писать той рукой, которой вы обычно не пользуетесь. Вообще существует много упражнений на координацию, но в музыкальном плане я часто занимаюсь упражнениями Листа, потому что они помогают прорабатывать каждый палец отдельно», — рассказывает Ева.

Как пианистка готовится к выступлениям?

Фото © Из личного архива Евы Геворгян

Говоря о процессе исполнения произведений, героиня Life.ru подчёркивает, что основная работа происходит задолго до выхода на сцену. Именно во время домашних занятий и репетиций отрабатываются технические детали, разучиваются ноты и закрепляются движения рук. «Остаётся время только на то, чтобы думать о музыкальных вещах: о времени, о звуке, который ты воспроизводишь. Ноты к этому моменту уже должны быть выучены на автомате, а руки должны, так скажем, играть сами», — размышляет пианистка.

При этом сама Ева пока не знает, насколько её необычный навык может пригодиться в повседневной жизни. «Если честно, эти видео вообще появились совершенно спонтанно, и я не ожидала такого отклика от людей. Но думаю, что если начну пробовать что-то ещё, то узнаю о себе много нового», — рассказывает девушка.

Фото © Из личного архива Евы Геворгян

Отвечая на вопрос Life.ru о том, сможет ли Ева сыграть одновременно на пианино и синтезаторе, девушка говорит: «Каждый рояль имеет своё нажатие и свои особенности. Даже на этом видео два рояля выглядят одинаково, но на самом деле они совершенно разные, потому что абсолютно одинаковых роялей не бывает. Но я думаю, что это не станет большой проблемой. Ведь любой пианист со временем адаптируется к инструменту и может играть как на синтезаторе, так и на обычном рояле».

К критике в социальных сетях Ева относится спокойно и отмечает, что часто сталкивается с хейтом. Но давно привыкла к тому, что любой популярный ролик неизбежно вызывает не только восхищение, но и скепсис. После публикации видео с игрой на двух роялях многие пользователи предполагали, что запись была ускорена. Однако сама пианистка не считает подобные комментарии серьёзной проблемой.

Фото © Из личного архива Евы Геворгян

«Ни один негативный комментарий не может остановить меня от того, что я люблю, от музыки, которой я живу. Честно говоря, я даже физически не в состоянии прочитать все комментарии под этими видео, потому что их несколько тысяч. Но, конечно, я замечала слова о том, что видео ускорено. На это могу сказать, что на моём YouTube-канале есть много других записей, а ещё я часто выступаю на живых концертах. Можно прийти, послушать и убедиться, что скорость абсолютно настоящая», — говорит девушка.

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