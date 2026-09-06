Россия заняла третье место в медальном зачёте Игр кочевников

Сборная России заняла третье место в итоговом медальном зачёте VI Всемирных игр кочевников, которые завершились в Киргизии. Российские спортсмены завоевали 34 награды — семь золотых, семь серебряных и 20 бронзовых.

Первое место заняла команда Киргизии. Хозяева соревнований выиграли 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых медалей — всего 72 награды. Второй стала сборная Казахстана с 29 золотыми, 16 серебряными и 19 бронзовыми медалями. Россия замкнула тройку сильнейших по числу наград высшего достоинства.

В состав Единой команды России вошли 236 спортсменов из 33 регионов страны. В программе Игр были представлены десятки традиционных дисциплин — от национальных видов борьбы и стрельбы из лука до скачек, кокпара, кок-бору и интеллектуальных состязаний.

Российские спортсмены, в частности, завоевали бронзу в командных соревнованиях по кокпару и кок-бору. В матче за третье место по кокпару Россия победила Узбекистан со счётом 5:4, а в кок-бору обыграла Таджикистан — 3:0.

VI Всемирные игры кочевников проходили в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. В соревнованиях участвовали представители более 100 стран. Ранее Life.ru подробно рассказывал о выступлении сборной России на Всемирных играх кочевников и её медалях в заключительные дни соревнований. Россияне, в частности, поднялись на пьедестал в кокпаре и кок-бору.