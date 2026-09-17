«Балтика» — «Зенит» — 2:3: результат матча 16 сентября, голы и таблица РПЛ

Петербургский «Зенит» победил калининградскую «Балтику» со счётом 3:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27. Встреча прошла 16 сентября на «Ростех Арене» в Калининграде. У гостей забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике, у хозяев — Брайан Хиль и Илья Петров.

После победы «Зенит» набрал 18 очков и на утро 17 сентября занимает третье место в таблице РПЛ. «Балтика» с 11 очками располагается на восьмой позиции. При этом девятый тур ещё не завершён: четыре оставшихся матча пройдут 17 сентября, поэтому положение команд в таблице в течение дня может измениться.

«Балтика» — «Зенит» — 2:3: результат матча 16 сентября 2026 года

«Балтика» — «Зенит» — 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 — Максим Глушенков, 9-я минута; 0:2 — Александр Соболев, 16-я; 1:2 — Брайан Хиль, 22-я; 1:3 — Луис Энрике, 49-я; 2:3 — Илья Петров, 81-я.

Турнир: Российская премьер-лига, сезон-2026/27

Тур: 9-й

Дата: 16 сентября 2026 года

Стадион: «Ростех Арена», Калининград

Главный судья: Артём Чистяков

«Зенит» сделал серьёзную заявку на победу уже в первые 16 минут. Сначала Максим Глушенков открыл счёт после передачи Артёма Карпукаса, а затем Александр Соболев увеличил преимущество гостей.

«Балтика» быстро вернулась в игру: на 22-й минуте Брайан Хиль сократил отставание. Однако сразу после перерыва Луис Энрике вновь сделал преимущество «Зенита» комфортным — 3:1.

На 81-й минуте Илья Петров забил второй мяч калининградцев и вернул интригу, но добиться ничьей хозяева уже не смогли. Финальный счёт — 2:3.

Кто забил в матче «Балтика» — «Зенит»

В матче было забито пять голов.

9-я минута — Максим Глушенков, 0:1. Полузащитник «Зенита» открыл счёт после передачи Артёма Карпукаса.

16-я минута — Александр Соболев, 0:2. Петербуржцы удвоили преимущество спустя семь минут.

22-я минута — Брайан Хиль, 1:2. «Балтика» ещё до перерыва сократила отставание.

49-я минута — Луис Энрике, 1:3. Бразилец вернул «Зениту» преимущество в два мяча.

81-я минута — Илья Петров, 2:3. Калининградцы снова подобрались к сопернику на расстояние одного гола, но сравнять счёт не успели.

Состав «Балтики» на матч с «Зенитом»

Стартовый состав «Балтики»: Евгений Латышонок, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Лорис Муйоколо, Мингиян Бевеев, Максим Шнапцев, Айман Мурид, Андрей Мендель, Константин Шильцов, Максим Петров, Брайан Хиль.

По ходу встречи на поле также вышли Иван Беликов, Владислав Поспелов, Александр Рядно, Илья Петров и Егор Голенков.

Состав «Зенита» на матч с «Балтикой»

Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов, Дуглас Сантос, Кевин Андраде, Игорь Дивеев, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Педро, Максим Глушенков, Луис Энрике, Александр Соболев.

На замену выходили Нуралы Алип, Роман Вега, Вячеслав Караваев, Даниил Кондаков и Фелипе Аугусто.

Турнирная таблица РПЛ после матча «Балтика» — «Зенит»

Таблица актуальна на утро 17 сентября 2026 года, после четырёх матчей девятого тура. В этот день состоятся ещё четыре встречи: «Оренбург» — «Краснодар», «Ростов» — «Динамо» Москва, «Акрон» — «Ахмат» и «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

Инфографика © Life.ru

И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, РМ — разница мячей, О — очки.

Победа в Калининграде позволила «Зениту» подняться с пятого на третье место. У петербуржцев 18 очков — на одно меньше, чем у «Спартака», и на два меньше, чем у «Краснодара». При этом лидер чемпионата провёл только восемь матчей.

«Балтика» после девяти встреч имеет 11 очков и занимает восьмое место. Столько же баллов у «Крыльев Советов», однако калининградцы располагаются выше по дополнительным показателям.

Когда следующий матч «Зенита»

Следующий матч «Зенита» в Российской премьер-лиге состоится 10 октября.

10 октября, 19:30 мск — «Краснодар» — «Зенит».

Это будет матч десятого тура РПЛ. После него 18 октября петербуржцы дома примут «Ахмат».

Когда следующий матч «Балтики»

Следующий матч калининградцев в чемпионате пройдёт 11 октября.

11 октября, 14:00 мск — «Ахмат» — «Балтика».

Затем 18 октября «Балтика» дома встретится с «Ростовом».

Что означает победа «Зенита» над «Балтикой»

Для петербуржцев победа стала важной с точки зрения борьбы в верхней части таблицы. После девяти матчей команда Сергея Семака имеет шесть побед и три поражения, 18 набранных очков и лучшую среди первой тройки разницу забитых и пропущенных мячей — +10.

«Балтика» потерпела четвёртое поражение в девяти турах. Ранее калининградцы сыграли вничью с «Рубином» — 1:1. После международной паузы калининградцы возобновят чемпионат выездным матчем против «Ахмата».

Главное о матче «Балтика» — «Зенит»

Как закончился матч «Балтика» — «Зенит»?

«Зенит» победил «Балтику» со счётом 3:2.

Кто забил за «Зенит»?

Голы забили Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике.

Кто забил за «Балтику»?

У калининградской команды отличились Брайан Хиль и Илья Петров.

Когда прошёл матч «Балтика» — «Зенит»?

Матч состоялся 16 сентября 2026 года на «Ростех Арене» в Калининграде.

Какое место занимает «Зенит» после матча?

На утро 17 сентября «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 18 очками. Девятый тур на этот момент ещё не завершён.

Какое место занимает «Балтика»?

«Балтика» занимает восьмое место с 11 очками после девяти игр.

Когда следующий матч «Зенита»?

10 октября петербуржцы сыграют на выезде с «Краснодаром».

Когда следующий матч «Балтики»?

11 октября калининградцы сыграют в Грозном с «Ахматом».