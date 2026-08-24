«Балтика» — «Рубин» — 1:1: результат матча РПЛ 24 августа 2026 года, голы и составы

Матч «Балтика» — «Рубин» 24 августа 2026 года завершился со счётом 1:1. Казанцы вышли вперёд уже на восьмой минуте благодаря голу Жака Сиве, однако калининградцы избежали поражения практически с последней атакой: на 90+4-й минуте отличился Сергей Варатынов.

Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде и завершала программу пятого тура Российской премьер-лиги. После ничьей «Балтика» набрала семь очков, «Рубин» — шесть.

Life.ru собрал итог матча «Балтика» — «Рубин», авторов голов, составы команд, главные события встречи, положение клубов в таблице РПЛ и статистику личных встреч.

«Балтика» — «Рубин» — 1:1: результат матча 24 августа 2026 года

«Балтика» — «Рубин» — 1:1 (0:1)

Голы: Сергей Варатынов, 90+4 — Жак Сиве, 8.

Турнир: Российская премьер-лига, сезон-2026/27

Тур: 5-й

Дата: 24 августа 2026 года

Стадион: «Ростех Арена», Калининград

Главный судья: Алексей Сухой.

Первый тайм остался за «Рубином» — 1:0. Калининградцы смогли отыграться уже в компенсированное ко второму тайму время.

Официальные сайты обоих клубов зафиксировали итоговый счёт 1:1.

Кто забил в матче «Балтика» — «Рубин»

Счёт был открыт уже на восьмой минуте.

Защитник «Рубина» Илья Рожков подключился к атаке и сделал результативную передачу на Жака Сиве, после которой французский нападающий вывел казанцев вперёд — 0:1.

Для Сиве это продолжение результативной серии. Перед поездкой в Калининград форвард забивал «Ростову» в РПЛ и «Спартаку» в Кубке России.

«Рубин» удерживал преимущество почти до самого финального свистка, но на 90+4-й минуте «Балтика» всё-таки сравняла счёт. Владислав Поспелов выполнил передачу, а защитник Сергей Варатынов отправил мяч в ворота казанцев — 1:1.

Как прошёл матч «Балтика» — «Рубин»

Матч начался для хозяев неудачно. Уже на восьмой минуте «Рубин» воспользовался одной из первых возможностей и вышел вперёд благодаря связке Ильи Рожкова и Жака Сиве.

К перерыву счёт оставался 0:1.

После перерыва Андрей Талалаев начал перестраивать игру «Балтики». На 56-й минуте на поле появились Иван Петров и Чинонсо Оффор, позднее вышли Владислав Поспелов и Илья Беликов.

Особенно важной оказалась замена Поспелова. Именно он в компенсированное время отдал передачу на Сергея Варатынова, который спас калининградцев от второго домашнего поражения подряд в чемпионате.

Гол был забит на четвёртой добавленной минуте — 90+4.

Итог — 1:1, первая ничья «Балтики» в новом сезоне РПЛ и третья ничья «Рубина».

Состав «Балтики» на матч с «Рубином»

На матч пятого тура РПЛ Андрей Талалаев выпустил следующий стартовый состав:

«Балтика»: Евгений Латышонок, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Эдуардо Андерсон, Мингиян Бевеев, Кевин Муйоколо, Айман Мурид, Андрей Мендель, Николай Титков, Максим Петров, Брайан Хиль.

На замену выходили Иван Петров, Чинонсо Оффор, Илья Беликов, Владислав Поспелов и Кирилл Шильцов.

Состав «Рубина» на матч с «Балтикой»

Стартовый состав казанцев:

«Рубин»: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Андерсон Арройо, Джахонгир Урозов, Илья Рожков, Никита Лобов, Угочукву Иву, Велдин Ходжа, Александар Юкич, Жак Сиве.

По ходу второго тайма Франк Артига выпустил Руслана Безрукова, Игнасио Сааведру, Денилa Мальдонадо, Михаила Игнатьева и Богдана Йочича.

Лучший игрок матча «Балтика» — «Рубин»

Лучшим футболистом встречи был признан нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор.

Форвард не попал в стартовый состав и появился на поле на 56-й минуте вместо Максима Петрова. Награда лучшему игроку матча РПЛ определяется совместно лигой и телеканалом «Матч Премьер».

Турнирная таблица РПЛ после матча «Балтика» — «Рубин»

Ничья позволила обеим командам пополнить свой очковый запас, однако серьёзного рывка по таблице не произошло.

После пяти туров:

6. «Балтика» — 7 очков

8. «Рубин» — 6 очков

У калининградцев после пяти матчей две победы, одна ничья и два поражения. Разница мячей — 7:6.

«Рубин» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Разница мячей — 6:7.

Как «Балтика» сыграла первые пять матчей РПЛ-2026/27

После пятого тура результаты «Балтики» выглядят так:

ЦСКА — «Балтика» — 2:1;

«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:1;

«Крылья Советов» — «Балтика» — 0:2;

«Балтика» — «Спартак» — 1:2;

«Балтика» — «Рубин» — 1:1.

Таким образом, команда Андрея Талалаева набрала семь очков из 15 возможных.

До встречи с «Рубином» калининградцы вообще не играли вничью в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Кроме того, перед матчем чемпионата «Балтика» провела кубковую встречу с махачкалинским «Динамо». Основное время закончилось 1:1, после чего калининградцы победили в серии пенальти — 5:4.

Как «Рубин» сыграл первые пять матчей РПЛ-2026/27

Результаты казанской команды:

«Рубин» — «Краснодар» — 1:3;

«Акрон» — «Рубин» — 1:2;

«Рубин» — «Оренбург» — 1:1;

«Ростов» — «Рубин» — 1:1;

«Балтика» — «Рубин» — 1:1.

После пяти туров у команды Франка Артиги шесть очков.

Особенно заметна серия ничьих казанцев. Три последних матча «Рубина» в чемпионате завершились со счётом 1:1 — против «Оренбурга», «Ростова» и теперь «Балтики».

Если учитывать Кубок России, серия матчей казанцев с результатом 1:1 в основное время ещё длиннее: 19 августа «Рубин» также сыграл 1:1 со «Спартаком», после чего победил москвичей по пенальти — 5:3.

Кто тренирует «Балтику» и «Рубин»

Главным тренером «Балтики» остаётся Андрей Талалаев.

После ничьей с «Рубином» специалист признал результат успешным с психологической точки зрения: калининградцы ушли от поражения уже перед самым финальным свистком.

Казанский «Рубин» с января 2026 года возглавляет испанский специалист Франк Артига.

Последние матчи «Балтики» и «Рубина» друг с другом

До встречи 24 августа команды играли в Калининграде 2 мая 2026 года.

Тогда сильнее оказался «Рубин» — 1:0. Единственный гол на 30-й минуте забил Мирлинд Даку, который летом перешёл из казанского клуба в московский «Спартак».

Теперь последним матчем команд является встреча пятого тура сезона-2026/27:

24 августа 2026 года — «Балтика» — «Рубин» — 1:1.

Жак Сиве открыл счёт на восьмой минуте, а Сергей Варатынов сравнял его на 90+4-й.

Статистика личных встреч «Балтики» и «Рубина»

Если учитывать семь последних официальных матчей команд, преимущество остаётся у казанцев:

победы «Балтики» — 1 ;

; ничьи — 2 ;

; победы «Рубина» — 4.

В сезоне-2025/26 команды обменялись победами. Осенью 2025 года «Балтика» разгромила «Рубин» в Казани со счётом 3:0, а 2 мая 2026 года казанцы взяли реванш в Калининграде — 1:0.

Первая встреча соперников в сезоне-2026/27 победителя не выявила — 1:1.

Что дальше у «Балтики» и «Рубина»

Следующий матч чемпионата «Балтика» проведёт 30 августа. Команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с московской «Родиной».

Официальный сайт калининградского клуба указывает начало встречи в 15:00 по московскому времени.

«Рубину» в следующем туре предстоит домашний матч с махачкалинским «Динамо».

Главное о матче «Балтика» — «Рубин»

Матч пятого тура РПЛ между «Балтикой» и «Рубином» завершился со счётом 1:1.

«Рубин» забил первым: на восьмой минуте отличился Жак Сиве после передачи Ильи Рожкова.

Казанцы сохраняли преимущество практически до конца встречи, однако на 90+4-й минуте Сергей Варатынов после передачи Владислава Поспелова сравнял счёт.

После пяти туров «Балтика» набрала семь очков и занимает шестое место, «Рубин» имеет шесть очков и располагается на восьмой строчке.

FAQ

Как закончился матч «Балтика» — «Рубин» 24 августа?

Матч пятого тура РПЛ завершился вничью — 1:1.

Кто забил в матче «Балтика» — «Рубин»?

За «Рубин» на восьмой минуте забил Жак Сиве. У «Балтики» на 90+4-й минуте отличился Сергей Варатынов.

Какой был счёт после первого тайма?

После первого тайма «Рубин» выигрывал со счётом 1:0.

Где проходил матч «Балтика» — «Рубин»?

Встреча состоялась на «Ростех Арене» в Калининграде.

Кто отдал голевые передачи?

Илья Рожков ассистировал Жаку Сиве при первом голе. Владислав Поспелов сделал результативную передачу Сергею Варатынову при ответном мяче «Балтики».

На каком месте «Балтика» после матча с «Рубином»?

После пяти туров «Балтика» набрала семь очков и занимает шестое место в РПЛ.

На каком месте «Рубин»?

У казанского клуба шесть очков и восьмое место после пяти туров.

Кто стал лучшим игроком матча?

Лучшим игроком встречи признали нападающего «Балтики» Чинонсо Оффора, который появился на поле во втором тайме.

Когда следующий матч «Балтики»?

30 августа калининградцы сыграют в гостях против московской «Родины».

Когда «Балтика» и «Рубин» играли до этого?