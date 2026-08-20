«Балтика» по пенальти обыграла махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Основное время завершилось со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Владислав Поспелов (47-я минута). На 18-й минуте защитник балтийцев Сергей Варатынов отправил мяч в свои ворота. В серии пенальти победила калининградская команда — 5:4.

Ранее «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в гостевом матче Кубка России. Встреча при 23 322 зрителях завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте забил Казбек Мукаилов, а во втором тайме полузащитник гостей Никита Кривцов покинул поле из-за повреждения. Для «Краснодара» эта победа стала второй на турнире после успеха в серии пенальти против «Ахмата» со счётом 5:4 при результате 1:1 в основное время. Московское «Динамо» ранее обыграло воронежский «Факел» со счётом 1:0. В следующем туре «Краснодар» 1 сентября встретится в гостях с «Факелом», а столичная команда 3 сентября примет «Ахмат».