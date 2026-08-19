«Рубин» — «Спартак»: результат матча Кубка России 19 августа 2026 года, счёт 1:1, 5:3 по пенальти

Казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. Встреча на «Ак Барс Арене» 19 августа завершилась со счётом 1:1 в основное время, а в серии пенальти хозяева оказались точнее — 5:3. «Спартак» получил одно очко за поражение по пенальти и после двух туров сохранил первое место в группе А с четырьмя очками.

«Рубин» — «Спартак» 19 августа 2026: итоговый счёт и голы

Матч начался для красно-белых неудачно. Уже на 11-й минуте нападающий «Рубина» Жак Сиве вывел хозяев вперёд — 1:0. «Спартак» отыгрался после перерыва: на 62-й минуте Манфред Угальде сравнял счёт. Для форварда красно-белых этот гол продолжил результативную серию.

До финального свистка команды больше не забили, поэтому при счёте 1:1 победитель определялся в серии пенальти. Казанцы реализовали свои удары точнее и выиграли серию со счётом 5:3.

Как прошёл матч «Рубин» — «Спартак»

Встреча получилась гораздо равнее, чем стартовые матчи команд в нынешнем розыгрыше Кубка. «Спартак» приехал в Казань после крупной победы над «Оренбургом» — 5:1, тогда как «Рубин» в первом туре неожиданно уступил «Родине» со счётом 0:5.

Казанцы быстро воспользовались своим шансом и открыли счёт усилиями Сиве. «Спартак» постепенно добавил в атаке, но до перерыва сравнять не сумел. Во втором тайме Угальде восстановил равновесие, а красно-белые имели возможности выйти вперёд: Наиль Умяров попал в перекладину, Руслан Литвинов — в штангу.

Несмотря на давление москвичей, основное время завершилось вничью. В серии одиннадцатиметровых «Рубин» не допустил решающей ошибки и забрал два очка, предусмотренные регламентом за победу по пенальти. «Спартаку» досталось одно очко.

Кто забил в матче «Рубин» — «Спартак»

Голы в основное время забили два футболиста:

1:0 — Жак Сиве, 11-я минута;

1:1 — Манфред Угальде, 62-я минута.

Итог основного времени — 1:1. Серия пенальти — 5:3 в пользу «Рубина».

Что означает поражение «Спартака» по пенальти

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России используется особая система начисления очков. За победу в основное время команда получает три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение по пенальти — одно, за поражение в основное время — ноль.

Поэтому «Спартак», несмотря на поражение в серии, пополнил турнирный баланс. После двух матчей у красно-белых четыре очка: три за победу над «Оренбургом» и одно за матч с «Рубином». «Рубин» набрал первые два очка в турнире.

Таблица группы А после матча «Рубин» — «Спартак»

После завершения матчей второго тура положение в группе А выглядит так:

1. «Спартак» — 4 очка;

2. «Родина» — 3 очка;

3. «Оренбург» — 3 очка;

4. «Рубин» — 2 очка.

В другом матче второго тура «Оренбург» разгромил «Родину» на выезде со счётом 4:1. Таким образом, после двух туров все четыре команды остаются в борьбе за выход из группы.

Когда следующий матч «Спартака» в Кубке России

В третьем туре группового этапа «Спартак» сыграет дома с «Родиной». Матчи третьего тура запланированы на 1–3 сентября 2026 года. «Рубину» предстоит гостевая встреча с «Оренбургом».

«Рубин» — «Спартак»: лучшие моменты матча

Главные эпизоды встречи — быстрый гол Жака Сиве, ответный мяч Манфреда Угальде, попадание Наиля Умярова в перекладину, удар Руслана Литвинова в штангу и решающая серия пенальти. Видео голов и серии пенальти опубликовано на ресурсах официального вещателя Кубка России.

FAQ: главное о матче «Рубин» — «Спартак»

Как сыграли «Рубин» и «Спартак» 19 августа 2026 года?

Основное время матча Кубка России завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победил «Рубин» — 5:3.

Кто забил за «Рубин» и «Спартак»?

У «Рубина» на 11-й минуте отличился Жак Сиве. У «Спартака» на 62-й минуте забил Манфред Угальде.

Сколько очков получил «Спартак» за поражение по пенальти?

Одно очко. По регламенту группового этапа Пути РПЛ победитель серии пенальти получает два очка, проигравший — одно.

На каком месте «Спартак» в группе Кубка России?

После двух туров «Спартак» занимает первое место в группе А с четырьмя очками.

Когда следующий матч «Спартака» в Кубке России?