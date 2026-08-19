«Краснодар» на выезде обыграл московское «Динамо» в Кубке России

Футболисты «Краснодара» одержали гостевую победу над московским «Динамо» в матче второго тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча на «ВТБ-Арене», за которой наблюдали 23 322 зрителя, завершилась со счётом 1:0 в пользу южан.

Единственный и победный гол был забит ещё до перерыва: на 44-й минуте отличился Казбек Мукаилов. Во втором тайме гости лишились полузащитника Никиты Кривцова, который покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Для «Краснодара» это вторая победа на старте кубкового розыгрыша. В первом туре команда на своём поле одолела грозненский «Ахмат» в серии пенальти (1:1, 5:4 по одиннадцатиметровым). «Динамо» же в стартовой встрече на выезде минимально переиграло воронежский «Факел» (1:0).

В следующем туре группового этапа «Краснодар» 1 сентября сыграет в гостях с «Факелом», а «Динамо» двумя днями позже примет на своём поле «Ахмат».

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