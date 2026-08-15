«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью и продлили серии без поражений в РПЛ

«Ростов» и казанский «Рубин» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Хозяева вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Тимура Сулейманова. После перерыва казанцы восстановили равенство — на 51-й Жак Сиве реализовал пенальти.

До финального свистка соперники больше не отличились. В итоге каждый клуб получил по одному очку. Обе команды продлили свои беспроигрышные серии в чемпионате до трёх встреч. При этом сезон они начинали с поражений.

После четырёх туров у «Рубина» и «Ростова» по пять баллов. Казанцы занимают восьмое место, ростовчане располагаются строчкой ниже. В следующем туре «Ростов» 22 августа сыграет в гостях с «Ахматом», а «Рубин» 24-го встретится на выезде с «Балтикой». До этого обеим командам предстоят матчи Кубка России.

В прошлом туре «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА со счётом 0:0. После трёх встреч ростовчане имели четыре очка, а матч с армейцами стал для клуба вторым подряд без поражений.