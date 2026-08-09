«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в третьем туре РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Казани.

Команды не забили в первом тайме. Счёт на 48-й минуте открыл футболист «Оренбурга» Эмил Ценов.

Казанцы сравняли результат на 60-й минуте. Защитник гостей Алексей Татаев отправил мяч в собственные ворота. После этого команды больше не забили.

«Рубин» и «Оренбург» набрали по четыре очка. Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Оренбургская команда располагается на десятой строчке. «Рубин» опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре «Рубин» 15 августа сыграет на выезде с «Ростовом». «Оренбург» днём ранее примет московский «Локомотив».

Ранее «Краснодар» победил «Спартак» со счётом 2:1 и возглавил таблицу РПЛ. Манфред Угальде вывел хозяев вперёд на третьей минуте, но Лукас Оласа сравнял результат через три минуты. Победный мяч на 11-й минуте забил Жоау Батчи. Новичок «Спартака» Мирлинд Даку дебютировал за команду после перехода из «Рубина» и вышел на замену во втором тайме. «Краснодар» набрал девять очков и остался единственным клубом лиги без потерянных баллов. «Спартак» с шестью очками занимает третье место.

Расписание всех шести туров группового этапа собрано в материале Кубок России — 2026/27: расписание и результаты.