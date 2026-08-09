«Зенит» — «Родина» — 1:2: результат матча и турнирная таблица РПЛ

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, уступив на своём поле московской «Родине» со счётом 1:2. Матч на «Газпром-Арене» посетили почти 28 тысяч болельщиков.

Петербургский «Зенит» сенсационно проиграл московской «Родине» в матче третьего тура РПЛ со счётом 1:2. После игр 9 августа сине-бело-голубые потеряли лидерство в чемпионате: на первое место поднялся «Краснодар», а команда Сергея Семака опустилась на вторую строчку. «Родина» после первой победы в своей истории в РПЛ занимает 11-е место.

«Зенит» — «Родина» — 1:2: кто забил

Матч прошёл 9 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Зенит» открыл счёт на 23-й минуте — отличился Максим Глушенков.

Переломить игру «Родине» удалось после перерыва. Артур Гарибян вышел на поле в начале второго тайма, на 59-й минуте сравнял счёт, а уже на 65-й оформил дубль и вывел московский клуб вперёд. Этот гол оказался победным — 2:1 в пользу «Родины».

Для дебютанта Премьер-лиги эта победа стала первой в истории клуба в высшем дивизионе. «Зенит», напротив, впервые потерял очки в новом чемпионате: первые два матча сезона петербуржцы выиграли.

Что поражение изменило в таблице РПЛ

Сразу после матча с «Родиной» «Зенит» ещё оставался лидером РПЛ с шестью очками. Однако вечером 9 августа положение изменилось: «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1, одержал третью победу подряд и набрал девять очков. «Быки» единолично возглавили чемпионат.

«Зенит» с шестью очками опустился на второе место. Столько же баллов набрали «Спартак», «Балтика» и махачкалинское «Динамо», однако петербургская команда опережает их по дополнительным показателям. «Родина» после победы набрала первые три очка и на утро 10 августа располагается на 11-й позиции.

Турнирная таблица РПЛ после матчей 9 августа 2026 года

Турнирная таблица РПЛ после матчей 9 августа 2026 года: «Краснодар» вышел на первое место, «Зенит» опустился на второе.

Таблица актуальна после матчей 9 августа. Третий тур завершится 10 августа встречей «Факел» — «Ахмат», поэтому положение команд в нижней части таблицы ещё может измениться. На вторую позицию «Зенита» результат этой встречи не повлияет.

Какое место занимает «Зенит» после поражения от «Родины»

После трёх матчей у «Зенита» шесть очков и разница забитых и пропущенных мячей 9:2. Петербургский клуб занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

На третьей позиции находится «Спартак», также набравший шесть баллов. Далее с шестью очками идут «Балтика» и махачкалинское «Динамо».

Какое место занимает «Родина» в РПЛ

«Родина» набрала три очка после трёх матчей и после игр 9 августа занимает 11-ю строчку. Разница мячей московского клуба — 4:8.

Дебютант РПЛ начал чемпионат с поражения от «Спартака» со счётом 0:3, затем уступил «Ростову» 2:4, а первые очки набрал именно в гостевой встрече с «Зенитом».

Когда следующие матчи «Зенита» и «Родины»

В четвёртом туре «Родина» 15 августа сыграет в Химках против тольяттинского «Акрона». «Зенит» 16 августа примет на «Газпром Арене» московское «Динамо».

Кто выиграл матч «Зенит» — «Родина»?

«Родина» победила «Зенит» со счётом 2:1.

Кто забил в матче «Зенит» — «Родина»?

У «Зенита» отличился Максим Глушенков на 23-й минуте. Оба мяча «Родины» забил Артур Гарибян — на 59-й и 65-й минутах.

На каком месте «Зенит» после матча с «Родиной»?

После матчей 9 августа «Зенит» занимает второе место в РПЛ с шестью очками. Лидирует «Краснодар», набравший девять баллов.

На каком месте «Родина»?