«Спартак» — «Факел» — 1:0: результат матча РПЛ 16 сентября, гол Угальде и таблица

Московский «Спартак» победил воронежский «Факел» со счётом 1:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/27. Единственный гол 16 сентября на «Лукойл Арене» забил Манфред Угальде на 90+1-й минуте. С 66-й минуты гости играли вдесятером после удаления Матвея Бардачёва.

После победы «Спартак» набрал 19 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, уступая один балл «Краснодару», который на утро 17 сентября провёл на матч меньше. «Факел» с тремя очками остаётся на 16-й строчке.

«Спартак» — «Факел» — 1:0: результат матча 16 сентября 2026 года

«Спартак» — «Факел» — 1:0 (0:0)

Гол: Манфред Угальде, 90+1.

Турнир: Российская Премьер-Лига, сезон-2026/27.

Тур: 9-й.

Дата: 16 сентября 2026 года.

Стадион: «Лукойл Арена», Москва.

Главный судья: Станислав Матвеев.

Матч долго шёл без голов, несмотря на заметное игровое преимущество хозяев. «Спартак» владел мячом 75% игрового времени, нанёс 26 ударов против двух у соперника и выиграл по ударам в створ 5:1. По угловым преимущество москвичей составило 11:2.

Ключевой момент произошёл на 66-й минуте. Защитник «Факела» Матвей Бардачёв получил вторую жёлтую карточку и оставил воронежскую команду в меньшинстве.

«Спартак» воспользовался численным преимуществом уже в добавленное время. На 90+1-й минуте Пабло Солари выполнил подачу с правого фланга, после рикошета мяч пришёл к Манфреду Угальде, и форвард головой отправил его в дальний угол — 1:0.

Для «Спартака» это стала вторая победа в чемпионате подряд: 13 сентября москвичи разгромили «Ростов» со счётом 3:0.

Кто забил в матче «Спартак» — «Факел»

Единственный гол матча забил нападающий московского клуба Манфред Угальде.

90+1-я минута — Манфред Угальде, 1:0.

Форвард отличился уже в компенсированное ко второму тайму время. Этот мяч оказался одновременно первым и победным в матче.

Состав «Спартака» на матч с «Факелом»

Стартовый состав: Александр Максименко, Александер Джику, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Пабло Солари, Маркиньос, Манфред Угальде, Мирлинд Даку.

Замены: Эсекьель Барко вместо Мирлинда Даку (61), Игорь Дмитриев вместо Маркиньоса (61), Данил Пруцев вместо Даниила Денисова (75).

Состав «Факела» на матч со «Спартаком»

Стартовый состав: Даниил Фролкин, Альберт Габараев, Клейтон Сампайо, Матвей Бардачёв, Дарко Тодорович, Антон Ковалёв, Вячеслав Якимов, Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов, Максим Турищев, Александр Кокшаров.

Замены: Ходейфа Эль-Мхассани вместо Максима Турищева (39), Николай Гиоргобиани вместо Антона Ковалёва (64), Беляйди Пуси вместо Александра Кокшарова (64), Аксель Гнапи вместо Бутты Магомедова (79), Юрий Журавлёв вместо Дарко Тодоровича (79).

Удаление в матче «Спартак» — «Факел»

«Факел» остался в меньшинстве на 66-й минуте. Матвей Бардачёв, ранее получивший предупреждение на 59-й минуте, заработал вторую жёлтую карточку и был удалён. Воронежцы после этого больше 20 минут основного времени удерживали нулевой счёт, но пропустили в компенсированное время.

Турнирная таблица РПЛ после матча «Спартак» — «Факел»

Таблица актуальна на утро 17 сентября 2026 года, после четырёх матчей 9-го тура, сыгранных 16 сентября. 17 сентября состоятся ещё четыре встречи: «Оренбург» — «Краснодар», «Ростов» — «Динамо» Москва, «Акрон» — «Ахмат», «Динамо» Махачкала — ЦСКА.

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Обозначения: И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, РМ — разница мячей, О — очки.

Победа позволила «Спартаку» на утро 17 сентября подняться на вторую строчку. Красно-белые отстают от «Краснодара» на одно очко, однако лидер чемпионата свой матч 9-го тура ещё не провёл. «Факел» остаётся 16-м: у воронежцев три ничьи и шесть поражений после девяти матчей.

Когда следующий матч «Спартака»

После встречи с «Факелом» в чемпионате наступает пауза на матчи сборных.

10 октября, 17:30 мск — «Крылья Советов» — «Спартак», 10-й тур РПЛ.

15 октября, 20:45 мск — «Родина» — «Спартак», Кубок России.

18 октября, 18:30 мск — «Спартак» — «Рубин», 11-й тур РПЛ.

Расписание и результаты Кубка России — 2026/27 смотрите в отдельном материале.

Когда следующий матч «Факела»

10 октября, 15:15 мск — «Факел» — «Локомотив», 10-й тур РПЛ.

13 октября, 20:45 мск — «Краснодар» — «Факел», Кубок России.

17 октября, 14:00 мск — «Крылья Советов» — «Факел», 11-й тур РПЛ.

Таким образом, после матча 16 сентября обе команды получат продолжительную паузу в чемпионате. «Спартак» вернётся в РПЛ выездной встречей с «Крыльями Советов», а «Факел» дома сыграет с «Локомотивом».

«Спартак» — «Факел»: главные итоги матча

«Спартак» победил «Факел» 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде на 90+1-й минуте. Москвичи набрали 19 очков и на утро 17 сентября занимают второе место в РПЛ. «Факел» с 66-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матвея Бардачёва и остался без очков.

Частые вопросы

Как закончился матч «Спартак» — «Факел»?

«Спартак» победил «Факел» со счётом 1:0.

Кто забил гол в матче «Спартак» — «Факел»?

Единственный мяч забил Манфред Угальде на 90+1-й минуте.

Когда прошёл матч «Спартак» — «Факел»?

Матч 9-го тура РПЛ состоялся 16 сентября 2026 года на «Лукойл Арене» в Москве.

Кого удалили в матче «Спартак» — «Факел»?

На 66-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Факела» Матвей Бардачёв.

Какое место занимает «Спартак» после матча с «Факелом»?

На утро 17 сентября «Спартак» занимает второе место с 19 очками. Часть команд ещё не провела свои матчи 9-го тура.

Какое место занимает «Факел»?

На утро 17 сентября «Факел» занимает 16-е место: три очка после девяти матчей.

Когда следующий матч «Спартака»?

10 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

Когда следующий матч «Факела»?