«Барселона» разгромила «Галатасарай», несмотря на первый гол Батракова

Турецкий «Галатасарай» уступил испанской «Барселоне» со счётом 1:4 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч прошёл 13 октября в Стамбуле. Единственный гол хозяев забил российский полузащитник Алексей Батраков, для которого этот мяч стал первым после перехода в турецкий клуб.

Россиянин открыл счёт на 28-й минуте встречи. После его удара мяч задел защитника «Барселоны» Жерара Мартина и оказался в воротах. Спустя шесть минут Барыш Йылмаз отправил второй мяч в сетку испанской команды после углового Батракова, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

На 43-й минуте Жоау Канселу восстановил равенство. После перерыва преимущество гостей закрепили Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми. Батраков покинул поле на 57-й минуте.

Для 21-летнего россиянина этот матч стал первым результативным в Лиге чемпионов. До него российские футболисты не забивали в основном турнире с 2021 года.

«Галатасарай» потерпел второе поражение подряд в нынешнем розыгрыше. В третьем туре стамбульский клуб 21 октября сыграет во Франции с «Лиллем». «Барселона» 20 октября встретится на выезде с действующим обладателем трофея — «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее Life.ru писал, что Алексей Батраков прервал пятилетнюю паузу без голов российских игроков в Лиге чемпионов. Предыдущим россиянином, забивавшим в турнире, был Магомед Оздоев. В декабре 2021 года футболист «Зенита» отличился в игре с лондонским «Челси» и спас петербургскую команду от поражения: его гол в компенсированное время установил итоговый счёт 3:3.