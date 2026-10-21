Сначала «Барселона», теперь «Лилль»! Батраков снова забил в Лиге чемпионов
Батраков забил «Лиллю» и отличился во втором матче Лиги чемпионов подряд
Обложка © ТАСС / Станислав Макаров
Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд. На этот раз 21-летний футболист поразил ворота французского «Лилля» в третьем туре общего этапа турнира.
Гол россиянина позволил турецкому клубу сравнять счёт — 2:2. Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» на выездную встречу во Франции.
Всего восемь дней назад российский полузащитник отличился в домашнем матче с «Барселоной». Тогда он открыл счёт на 28-й минуте, однако стамбульская команда в итоге уступила испанскому клубу со счётом 1:4.
Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года. Теперь россиянин отметился результативными ударами в двух подряд встречах главного европейского клубного турнира.
Ранее Life.ru сообщал о первом голе Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Российский полузащитник отличился на 28-й минуте встречи в Стамбуле. Этот мяч стал для него дебютным в составе турецкого клуба и в главном европейском клубном турнире.