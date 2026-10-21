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Регион
Опубликовано 21 октября, 20:32

Сначала «Барселона», теперь «Лилль»! Батраков снова забил в Лиге чемпионов

Батраков забил «Лиллю» и отличился во втором матче Лиги чемпионов подряд

Обложка © ТАСС / Станислав Макаров

Обложка © ТАСС / Станислав Макаров

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд. На этот раз 21-летний футболист поразил ворота французского «Лилля» в третьем туре общего этапа турнира.

Гол россиянина позволил турецкому клубу сравнять счёт — 2:2. Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» на выездную встречу во Франции.

Всего восемь дней назад российский полузащитник отличился в домашнем матче с «Барселоной». Тогда он открыл счёт на 28-й минуте, однако стамбульская команда в итоге уступила испанскому клубу со счётом 1:4.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года. Теперь россиянин отметился результативными ударами в двух подряд встречах главного европейского клубного турнира.

К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России
К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России

Ранее Life.ru сообщал о первом голе Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Российский полузащитник отличился на 28-й минуте встречи в Стамбуле. Этот мяч стал для него дебютным в составе турецкого клуба и в главном европейском клубном турнире.

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Наталья Демьянова
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