Сначала «Барселона», теперь «Лилль»! Батраков снова забил в Лиге чемпионов

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков забил во втором матче Лиги чемпионов подряд. На этот раз 21-летний футболист поразил ворота французского «Лилля» в третьем туре общего этапа турнира.

Гол россиянина позволил турецкому клубу сравнять счёт — 2:2. Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» на выездную встречу во Франции.

Всего восемь дней назад российский полузащитник отличился в домашнем матче с «Барселоной». Тогда он открыл счёт на 28-й минуте, однако стамбульская команда в итоге уступила испанскому клубу со счётом 1:4.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в августе 2026 года. Теперь россиянин отметился результативными ударами в двух подряд встречах главного европейского клубного турнира.