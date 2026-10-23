Первый гол в Лиге Европы: Захарян отличился в разгромном матче «Реал Сосьедада»
Захарян забил первый гол за «Реал Сосьедад» в Лиге Европы
Арсен Захарян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realsociedad
Российский полузащитник Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Футболист отличился в гостевом матче третьего тура общего этапа турнира против норвежского «Лиллестрёма».
Захарян отправил мяч в ворота соперника на 80-й минуте встречи. Его точный удар сделал счёт 6:0 в пользу испанской команды, которая добилась крупного преимущества над хозяевами поля.
Для российского хавбека этот гол стал дебютным в Лиге Европы в составе клуба из Сан-Себастьяна. Ранее Захарян уже отмечался результативными действиями в еврокубках, но забить в этом турнире ему не удавалось.
Победа позволила «Реал Сосьедаду» набрать четыре очка по итогам трёх туров общего этапа. Испанский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги Европы.
До встречи с норвежцами команда Захаряна не одержала ни одной победы в нынешнем розыгрыше турнира. В первом туре испанцы уступили английскому «Борнмуту» со счётом 1:2, а во втором сыграли вничью с бельгийским «Юнионом» — 1:1.
Ранее Life.ru сообщал о втором подряд голе российского полузащитника Алексея Батракова в Лиге чемпионов. 21 октября футболист отличился в гостевом матче турецкого «Галатасарая» против французского «Лилля». Россиянин поразил ворота соперника на 44-й минуте и помог стамбульскому клубу одержать первую победу в нынешнем розыгрыше турнира со счётом 4:2. Батраков стал первым российским игроком с 2010 года, забившим в двух матчах Лиги чемпионов подряд за иностранный клуб.