Первый гол в Лиге Европы: Захарян отличился в разгромном матче «Реал Сосьедада»

Российский полузащитник Арсен Захарян забил свой первый гол за испанский «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. Футболист отличился в гостевом матче третьего тура общего этапа турнира против норвежского «Лиллестрёма».

Захарян отправил мяч в ворота соперника на 80-й минуте встречи. Его точный удар сделал счёт 6:0 в пользу испанской команды, которая добилась крупного преимущества над хозяевами поля.

Для российского хавбека этот гол стал дебютным в Лиге Европы в составе клуба из Сан-Себастьяна. Ранее Захарян уже отмечался результативными действиями в еврокубках, но забить в этом турнире ему не удавалось.

Победа позволила «Реал Сосьедаду» набрать четыре очка по итогам трёх туров общего этапа. Испанский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

До встречи с норвежцами команда Захаряна не одержала ни одной победы в нынешнем розыгрыше турнира. В первом туре испанцы уступили английскому «Борнмуту» со счётом 1:2, а во втором сыграли вничью с бельгийским «Юнионом» — 1:1.