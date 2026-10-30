Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 21:56

Батраков забил первый гол в чемпионате Турции за «Галатасарай»

Алексей Батраков. Обложка © X / Galatasaray SK

Алексей Батраков. Обложка © X / Galatasaray SK

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков открыл счёт своим голам в чемпионате Турции. Он отличился в гостевом матче десятого тура против «Коньяспора» и помог команде увеличить преимущество.

21-летний футболист сборной России забил на 49-й минуте, отправив в ворота соперника третий мяч. К 60-й минуте «Галатасарай» вёл со счётом 4:0. Ещё до перерыва Батраков отметился результативной передачей. На 61-й минуте Батраков уступил место на поле Илкаю Гюндогану.

В 11 матчах за турецкий клуб россиянин набрал шесть результативных действий — три гола и три ассиста. Два мяча он забил в Лиге чемпионов.

Синие брови убрали: В FC 27 Батраков наконец стал похож на самого себя
Синие брови убрали: В FC 27 Батраков наконец стал похож на самого себя

Ранее Life.ru рассказывал, что болельщики «Галатасарая» придумали для российского полузащитника кричалку на мотив «Калинки». Фанаты объединили фамилию футболиста с английским словом goal («гол») и прозвали его BatraGoal. Так они отметили успешную игру россиянина за стамбульскую команду.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Футбол
  • Турция
  • ФК Галатасарай
  • Алексей Батраков
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar