Батраков забил первый гол в чемпионате Турции за «Галатасарай»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков открыл счёт своим голам в чемпионате Турции. Он отличился в гостевом матче десятого тура против «Коньяспора» и помог команде увеличить преимущество.

21-летний футболист сборной России забил на 49-й минуте, отправив в ворота соперника третий мяч. К 60-й минуте «Галатасарай» вёл со счётом 4:0. Ещё до перерыва Батраков отметился результативной передачей. На 61-й минуте Батраков уступил место на поле Илкаю Гюндогану.

В 11 матчах за турецкий клуб россиянин набрал шесть результативных действий — три гола и три ассиста. Два мяча он забил в Лиге чемпионов.

Ранее Life.ru рассказывал, что болельщики «Галатасарая» придумали для российского полузащитника кричалку на мотив «Калинки». Фанаты объединили фамилию футболиста с английским словом goal («гол») и прозвали его BatraGoal. Так они отметили успешную игру россиянина за стамбульскую команду.