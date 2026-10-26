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Регион
Опубликовано 26 октября, 12:58

Синие брови убрали: В FC 27 Батраков наконец стал похож на самого себя

В EA Sports FC 27 Батракову переделали внешность после курьёза с синими бровями

Алексей Батраков в игре EA Sports FC 27. Обложка © EA Sports

Алексей Батраков в игре EA Sports FC 27. Обложка © EA Sports

Разработчики EA Sports FC 27 изменили внешность российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. Судя по новым изображениям, виртуальная версия футболиста теперь значительно больше напоминает оригинал. Раньше узнать россиянина в игровом персонаже было практически невозможно.

При первом появлении Батракова в симуляторе его лицо вызвало волну шуток. Как ранее рассказывал Life.ru, вместо индивидуальной модели внешности разработчики использовали стандартную. В результате футболист получился заметно массивнее, а его брови почему-то оказались синими.

Сам Алексей тогда с юмором отнёсся к своему игровому двойнику и поинтересовался у подписчиков: «Похож?»

Позднее в интервью Российскому футбольному союзу Батраков признался, что его совершенно не волнует сходство с персонажем. Уже 21 сентября он сообщил, что внешность, по его впечатлению, успели исправить. При этом футболист остался доволен самим фактом появления в популярном симуляторе.

Несмотря на изменения во внешности, базовый рейтинг 21-летнего полузащитника пока составляет 79 баллов. Тем временем на настоящем футбольном поле россиянин продолжает набирать обороты: 13 октября он отличился в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», а спустя восемь дней забил французскому «Лиллю».

К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России
К Батракову едет друг? «Галатасарай» нацелился на ещё одну звезду сборной России

Ранее Life.ru рассказывал, что болельщики «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки». Турецкие фанаты обыграли фамилию россиянина и английское слово goal, придумав ему прозвище BatraGoal. Так они отметили успешные выступления полузащитника за стамбульский клуб.

Больше новостей о российских футболистах, европейских турнирах и главных событиях на поле — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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