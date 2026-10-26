Синие брови убрали: В FC 27 Батраков наконец стал похож на самого себя

Разработчики EA Sports FC 27 изменили внешность российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова. Судя по новым изображениям, виртуальная версия футболиста теперь значительно больше напоминает оригинал. Раньше узнать россиянина в игровом персонаже было практически невозможно.

При первом появлении Батракова в симуляторе его лицо вызвало волну шуток. Как ранее рассказывал Life.ru, вместо индивидуальной модели внешности разработчики использовали стандартную. В результате футболист получился заметно массивнее, а его брови почему-то оказались синими.

Сам Алексей тогда с юмором отнёсся к своему игровому двойнику и поинтересовался у подписчиков: «Похож?»

Позднее в интервью Российскому футбольному союзу Батраков признался, что его совершенно не волнует сходство с персонажем. Уже 21 сентября он сообщил, что внешность, по его впечатлению, успели исправить. При этом футболист остался доволен самим фактом появления в популярном симуляторе.

Несмотря на изменения во внешности, базовый рейтинг 21-летнего полузащитника пока составляет 79 баллов. Тем временем на настоящем футбольном поле россиянин продолжает набирать обороты: 13 октября он отличился в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», а спустя восемь дней забил французскому «Лиллю».

Ранее Life.ru рассказывал, что болельщики «Галатасарая» посвятили Батракову кричалку на мотив «Калинки». Турецкие фанаты обыграли фамилию россиянина и английское слово goal, придумав ему прозвище BatraGoal. Так они отметили успешные выступления полузащитника за стамбульский клуб.