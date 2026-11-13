Узбекистан — Россия 2:3: результат матча, все голы и составы Оглавление Узбекистан — Россия 2:3: итоговый счёт и все голы Как Россия отыгралась с 0:2: ключевые моменты матча Автогол Мелёхина и второй мяч Узбекистана Комличенко и Миранчук изменили ход встречи Стартовые составы Узбекистана и России Статистика матча Узбекистан — Россия Где посмотреть видео всех голов и обзор матча Что сказали Карпин и Комличенко после победы История встреч России и Узбекистана Когда следующий матч сборной России Когда следующий матч сборной России Частые вопросы о матче Узбекистан — Россия Россия обыграла Узбекистан 3:2 12 ноября 2026 года. Дубль Комличенко, победный гол Миранчука, хронология, стартовые составы, статистика и видеообзор. Ташкент. Центральный стадион «Пахтакор». Товарищеский матч по футболу. Узбекистан - Россия. Николай Комличенко (Россия) во время матча. Фото © Софья Сандурская/ТАСС

Сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2 в товарищеском матче 12 ноября 2026 года в Ташкенте. Команда Валерия Карпина уступала 0:2, но во втором тайме забила три мяча за девять минут. Николай Комличенко оформил дубль, а Алексей Миранчук принёс россиянам победу.

Победа над Узбекистаном стала частью ноябрьского сбора команды Валерия Карпина. Календарь и результаты матчей сборной России за 2026 год доступны в годовом обзоре Life.ru, где собраны и остальные товарищеские игры.

Матч прошёл на стадионе «Пахтакор» и начался в 18:00 по московскому времени. Ниже — итоговый счёт, авторы всех пяти голов, составы команд, ключевая статистика и официальный видеообзор игры.

Узбекистан — Россия 2:3: итоговый счёт и все голы

Узбекистан выиграл первый тайм 1:0, а сразу после перерыва увеличил преимущество до двух мячей. Развязка наступила с 70-й по 79-ю минуту: вышедшие на замену Комличенко и Миранчук перевернули игру.

Инфографика © Life.ru

Итог: Узбекистан — Россия — 2:3 (1:0). Пять мячей были забиты без пенальти. Победа России стала волевой: команда отыгралась с 0:2.

Как Россия отыгралась с 0:2: ключевые моменты матча

Автогол Мелёхина и второй мяч Узбекистана

Хозяева открыли счёт на пятой минуте. После подачи с углового защитник сборной России Виктор Мелёхин срезал мяч в собственные ворота. До перерыва российская команда не смогла сравнять счёт, и первый тайм завершился 1:0.

На 46-й минуте Бехруджон Каримов забил второй гол Узбекистана. При 0:2 у команды Карпина оставалось чуть меньше тайма, чтобы избежать поражения.

Комличенко и Миранчук изменили ход встречи

В середине второго тайма тренерский штаб России выпустил свежих игроков атаки. Николай Комличенко, Алексей Миранчук, Кирилл Глебов и Алексей Миронов усилили игру после замен. Уже на 70-й минуте Комличенко сократил разрыв, а на 75-й воспользовался ошибкой обороны хозяев и оформил дубль — 2:2.

Ещё через четыре минуты Алексей Миранчук забил третий мяч России. Таким образом, команда Карпина превратила поражение 0:2 в победу 3:2 за девять минут. В оставшееся время результат не изменился.

Стартовые составы Узбекистана и России

Россия: Матвей Сафонов; Илья Вахания, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин, Данил Круговой; Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков; Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (капитан), Лечи Садулаев.

Узбекистан: Владимир Назаров; Джахонгир Урозов, Мухаммадрасул Абдумажидов, Махмуджон Махамаджонов, Бехруджон Каримов; Акмаль Мозговой, Азизжон Ганиев, Шерзод Эсанов, Аббосбек Файзуллаев, Достонбек Хамдамов; Эльдор Шомуродов (капитан).

Главные замены России: Кирилл Данилов сменил Александра Сильянова после перерыва; по ходу второго тайма вышли Николай Комличенко, Алексей Миранчук, Кирилл Глебов и Алексей Миронов. Два гола Комличенко и победный мяч Миранчука пришлись на период после их выхода на поле.

Главные тренеры — Фабио Каннаваро и Валерий Карпин. Главный арбитр — Садулло Гулмуроди (Таджикистан).

Статистика матча Узбекистан — Россия

По данным матч-центра «Чемпионата», россияне чаще били по воротам и создали больше опасных эпизодов. Показатели отдельных спортивных провайдеров могут немного различаться из-за методик подсчёта.

Инфографика © Life.ru

Результат первого тайма — 1:0; итоговый результат — 2:3. В матче не было удалений.

Где посмотреть видео всех голов и обзор матча

Официальный видеообзор встречи Узбекистан — Россия 2:3 опубликован в медиатеке Российского футбольного союза. В ролике можно посмотреть автогол Мелёхина, мяч Каримова, дубль Комличенко и победный гол Миранчука.

Прямую трансляцию 12 ноября показывали «Первый канал» и Okko. После завершения матча удобнее использовать опубликованный РФС обзор, а не ссылку на завершившийся прямой эфир.

Что сказали Карпин и Комличенко после победы

Валерий Карпин после матча объяснил перелом тем, что российская команда добавила в интенсивности и стала заставлять соперника ошибаться. Тренер также отметил роль изменений во второй половине встречи.

Николай Комличенко, отметившийся двумя голами после выхода на замену, назвал такой сценарий почти идеальным для нападающего и подчеркнул позитивные эмоции от победы. Команда отправилась в Краснодар на следующий матч ноябрьского сбора.

История встреч России и Узбекистана

До игры 12 ноября 2026 года основные сборные встречались один раз: 20 ноября 2022 года в Ташкенте они сыграли 0:0. Теперь в двух матчах между командами — одна победа России и одна ничья. Встреча 2026 года стала первой победой российской сборной над Узбекистаном на этом уровне.

Когда следующий матч сборной России

Следующая игра команды Валерия Карпина запланирована на 17 ноября 2026 года: сборная России примет Венесуэлу в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени, место проведения — стадион «Краснодар». Это заключительный матч национальной команды в календарном 2026 году.

Когда следующий матч сборной России

Следующая игра команды Валерия Карпина запланирована на 17 ноября 2026 года: сборная России примет Венесуэлу в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени, место проведения — стадион «Краснодар». Это заключительный матч национальной команды в календарном 2026 году.

Частые вопросы о матче Узбекистан — Россия

Кто победил в матче Узбекистан — Россия 12 ноября 2026 года?

Победила Россия со счётом 3:2. Матч прошёл в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Какой счёт был после первого тайма?

Узбекистан вёл 1:0 благодаря автоголу Виктора Мелёхина на пятой минуте.

Кто забил голы сборной России?

Николай Комличенко забил дважды — на 70-й и 75-й минутах, Алексей Миранчук — на 79-й.

Кто забил за Узбекистан?

Первый мяч был засчитан как автогол Виктора Мелёхина, второй забил защитник Бехруджон Каримов.

Где посмотреть видео голов Узбекистан — Россия?

Официальный видеообзор пяти голов доступен на сайте Российского футбольного союза.

Кто был капитаном сборной России?

С первых минут команду с капитанской повязкой вывел Константин Тюкавин.

Авторы Александра Новоселова