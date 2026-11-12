Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил стартовый состав на товарищеский матч против Узбекистана. С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов, Алексей Батраков и Константин Тюкавин. Последний выведет национальную команду на поле с капитанской повязкой.

Место в воротах займёт Матвей Сафонов. В линии обороны сыграют Данил Круговой, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин и Илья Вахания. В полузащите появятся Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Иван Обляков.

Атакующую тройку составят Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Таким образом, Карпин доверил место в стартовом составе сразу трём футболистам московского ЦСКА — Круговому, Кисляку и Облякову.

В запасе остались вратари Станислав Агкацев и Максим Бориско, а также Турпал-Али Ибишев, Кирилл Данилов, Евгений Морозов, Андрей Лангович, Мингиян Бевеев, Данил Глебов, Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Миронов, Алексей Миранчук, Кирилл Глебов и Николай Комличенко.

Товарищеская встреча сборных Узбекистана и России состоится 12 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Для команды Валерия Карпина это первый из двух матчей заключительного сбора 2026 года. Следующий поединок россияне проведут 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре. Эта встреча станет последней для национальной команды в нынешнем календарном году.

Ранее Life.ru сообщал, что главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высоко оценил сборную России перед товарищеским матчем. Итальянский специалист назвал россиян сильным соперником и отметил, что его команде предстоит непростая встреча.