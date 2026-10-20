РФС: Сборная России сыграет с Венесуэлой 17 ноября в Краснодаре

Сборная России по футболу проведёт заключительный матч 2026 года против Венесуэлы. Товарищеская встреча состоится 17 ноября на стадионе «Краснодар». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Для национальных команд это будет первая очная встреча в истории. При этом сборная СССР однажды играла против венесуэльцев — 1 февраля 1981 года соперники разошлись миром со счётом 1:1.

Венесуэла в 2024 году добралась до четвертьфинала Кубка Америки, выиграв все три матча группового этапа. В борьбе за выход в полуфинал южноамериканцы уступили Канаде по пенальти после ничьей 1:1.

В 2026 году венесуэльская команда победила Тринидад и Тобаго (4:1) и Ирак (2:0), сыграла вничью с Узбекистаном, Южной Кореей и Иорданией, а также потерпела поражения от Турции и Японии.

Для подопечных Валерия Карпина матч в Краснодаре станет вторым во время ноябрьской международной паузы. За пять дней до этого, 12 ноября, россияне встретятся со сборной Узбекистана в Ташкенте.

Точное время начала игры с Венесуэлой, дату старта продажи билетов и информацию о трансляции РФС объявит позднее.

Ранее Life.ru сообщал о победе сборной России над Никарагуа со счётом 3:1 в товарищеском матче в Краснодаре. Встреча состоялась 27 марта 2026 года и собрала на трибунах 31 625 зрителей. Голами отметились Лечи Садуллаев, Константин Тюкавин и Александр Головин.