В окончательную заявку сборной России по футболу на ноябрьские матчи вошли сразу два игрока, которые ещё не выступали за национальную команду, — защитник Андрей Лангович и полузащитник Алексей Миронов. При этом тренерский штаб сохранил в составе ведущих российских легионеров, включая Матвея Сафонова, Александра Головина и Алексея Миранчука. Всего для участия в заключительном сборе 2026 года главный тренер Валерий Карпин выбрал 28 футболистов, следует из сообщения Российского футбольного союза.

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Наибольшее представительство в заявке получили защитники — десять человек. Кроме них, тренерский штаб пригласил восемь полузащитников, семерых игроков атаки и трёх вратарей. Среди вызванных также оказался полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов, возвращающийся в расположение национальной команды после годичного перерыва.

Ноябрьскую программу россияне откроют 12 ноября выездной встречей с Узбекистаном в Ташкенте. Спустя пять дней команда сыграет с Венесуэлой на домашнем стадионе «Краснодара». Стоимость билетов на заключительный матч года начинается от 700 рублей.

Окончательный состав сборной России:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив»), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо»).

Полузащитники: Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Динамо»), Артём Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарай»).

Нападающие: Кирилл Глебов (ЦСКА), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Николай Комличенко («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

Российская команда определила заявку на ноябрьский сбор. Стартовые составы, время встречи и обновления по игре с Узбекистаном — в материале Узбекистан — Россия: онлайн матча 12 ноября.

В окончательную ноябрьскую заявку вошли 28 футболистов. Расписание матчей сборной России на 2026 год с датами игр и итоговыми результатами опубликовано в сводном материале Life.ru.

Первоначально круг кандидатов был значительно шире. Ещё 26 октября Карпин включил в предварительную заявку 36 футболистов, среди которых значились полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, форвард «Зенита» Александр Соболев и нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев. Однако после дополнительной оценки состояния игроков список сократился на восемь человек. Причины отсутствия Захаряна и Соболева главный тренер объяснил проблемами со здоровьем. По словам Карпина, решение откладывали до последнего, рассчитывая на восстановление футболистов. В частности, тренерский штаб надеялся, что Захарян сможет принять участие в матче Лиги Европы, но полузащитник не попал даже в заявку своего клуба.

Одной из наиболее обсуждаемых кадровых историй стало отсутствие Максима Глушенкова. Ранее лучший бомбардир Российской премьер-лиги не попал даже в расширенный состав, хотя в текущем чемпионате забил десять голов за 11 туров и оставался одним из лидеров петербургского «Зенита». При этом СМИ приводили разные объяснения решения. По информации «Чемпионата», игрок самостоятельно попросил Карпина не приглашать его на ноябрьский сбор. «Спорт-Экспресс», напротив, связывал отсутствие футболиста с дисциплинарными претензиями тренерского штаба. Сам Глушенков участвовал в предыдущих товарищеских встречах национальной команды.