Карпин не вызвал лучшего бомбардира РПЛ Глушенкова в сборную России

Лучший снайпер российского чемпионата Максим Глушенков пропустит ноябрьский сбор национальной команды. Полузащитник «Зенита», забивший десять мячей за 11 туров РПЛ, неожиданно не попал даже в расширенную заявку на заключительные товарищеские матчи 2026 года. Список из 36 футболистов опубликовал Российский футбольный союз.

По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер Валерий Карпин принял решение по дисциплинарным причинам. У наставника якобы возникли вопросы к отношению игрока к делу. При этом официально такую версию в сборной пока не подтверждали.

Впрочем, другие источники называют иные причины. «Чемпионат» утверждает, что Глушенков сам попросил не приглашать его на ноябрьские встречи. Также появилась информация, что об освобождении футболиста договорились представители «Зенита» и национальной команды.

Отсутствие полузащитника особенно заметно на фоне его нынешней результативности. В чемпионате России он не только лидирует по числу голов, но и занимает первое место по системе «гол плюс пас», набрав 12 очков. В составе петербургского клуба Глушенков остаётся одним из наиболее результативных игроков сезона.

На предыдущем сборе футболист получал игровое время во встречах с Ираном, Намибией и Нигерией. Однако на этот раз тренерский штаб решил обойтись без него. При этом «Зенит» в расширенном списке представляют Денис Адамов, Артём Карпукас и Александр Соболев.

Среди приглашённых есть и другие известные игроки, выступающие за рубежом. В заявку вошли вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник «Монако» Александр Головин, Арсен Захарян из «Реал Сосьедад» и Алексей Миранчук, представляющий «Атланту».

Ещё в сентябре Максим Глушенков входил в планы тренерского штаба национальной команды. Как сообщал Life.ru, Валерий Карпин включил полузащитника «Зенита» в расширенный список из 38 футболистов на осенний сбор. Позднее игрок оказался и в окончательной заявке на товарищеские встречи с Ираном, Намибией и Нигерией.