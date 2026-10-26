Бориско, Гладышев и легионеры: Карпин вызвал 36 футболистов на ноябрьские матчи сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным включил 36 футболистов в расширенный список на ноябрьский сбор. Команда готовится к товарищеским матчам с Узбекистаном и Венесуэлой.

В списке — вратарь Максим Бориско, нападающий Ярослав Гладышев, выступающие за рубежом Матвей Сафонов, Алексей Батраков, Арсен Захарян, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Расширенный состав сборной России. Фото © РФС

В расширенном составе шесть вратарей, 12 защитников, десять полузащитников и восемь нападающих. Окончательную заявку тренерский штаб определит позднее.

Первую встречу россияне проведут 12 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана. Второй матч состоится 17 ноября в Краснодаре — соперником станет Венесуэла.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Венесуэла впервые сыграют друг с другом на уровне национальных сборных. Встреча станет заключительной для российской команды в 2026 году. Сборная СССР встречалась с венесуэльцами в феврале 1981-го — тот матч завершился со счётом 1:1.