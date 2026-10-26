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Регион
Опубликовано 26 октября, 14:38

Бориско, Гладышев и легионеры: Карпин вызвал 36 футболистов на ноябрьские матчи сборной России

Захарян, Бориско, Пиняев и Глебовы попали в расширенный состав сборной России

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным включил 36 футболистов в расширенный список на ноябрьский сбор. Команда готовится к товарищеским матчам с Узбекистаном и Венесуэлой.

В списке — вратарь Максим Бориско, нападающий Ярослав Гладышев, выступающие за рубежом Матвей Сафонов, Алексей Батраков, Арсен Захарян, Александр Головин и Алексей Миранчук.

Расширенный состав сборной России. Фото © РФС

Расширенный состав сборной России. Фото © РФС

В расширенном составе шесть вратарей, 12 защитников, десять полузащитников и восемь нападающих. Окончательную заявку тренерский штаб определит позднее.

Первую встречу россияне проведут 12 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана. Второй матч состоится 17 ноября в Краснодаре — соперником станет Венесуэла.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Венесуэла впервые сыграют друг с другом на уровне национальных сборных. Встреча станет заключительной для российской команды в 2026 году. Сборная СССР встречалась с венесуэльцами в феврале 1981-го — тот матч завершился со счётом 1:1.

Больше новостей о матчах и составах команд — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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