Чемпион мира Озил обвинил ФИФА в двойных стандартах и потребовал вернуть Россию в мировой футбол

Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил призвал ФИФА снять ограничения с российских клубов и национальных команд. Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» обвинил организацию в двойных стандартах из-за разного подхода к России и Израилю.

Своё заявление футболист сделал в Стамбуле, где 21 октября посетил товарищеский матч ветеранов петербургского «Зенита» и турецкого «Истанбул Башакшехира». Видео с обращением распространила пресс-служба турецкого клуба.

«Спортивное сообщество всегда объединяло людей. Я хочу обратиться отсюда к ФИФА с призывом: пусть они отбросят в сторону эти двойные стандарты и относятся ко всем одинаково», — сказал Озил.

Экс-футболист обратил внимание на то, что российские команды отстранены от международных соревнований, тогда как аналогичных ограничений против израильских клубов и сборных введено не было. По его мнению, подобный подход противоречит объединяющей роли спорта.

Российские футбольные клубы и сборные не выступают на официальных международных турнирах с февраля 2022 года. Тогда ФИФА и УЕФА совместно приняли решение об их отстранении на неопределённый срок. Ограничения продолжают действовать.

Ранее Life.ru сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин исключил скорое возвращение России в европейский футбол. По его словам, изменить ситуацию до завершения украинского конфликта практически невозможно. При этом функционер признал, что отстранение молодых российских спортсменов от международных соревнований вызывает вопросы с точки зрения справедливости.