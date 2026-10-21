«Никаких сомнений в своих силах»: Сафонов дал напутствие сборной перед первым международным турниром

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поддержал юных футболистов национальной команды перед историческим выступлением на турнире ФИФА в Азербайджане. Голкипер записал для игроков U15 видеообращение, которое опубликовал Российский футбольный союз.

Сафонов пожелал сборной России U15 достойно выступить на турнире ФИФА. Видео © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

«Желаю вам с честью и достоинством выступить на международном турнире в Азербайджане», — обратился Сафонов к молодым спортсменам.

Голкипер призвал ребят не сомневаться в своих силах и не бояться трудных соперников. По его словам, каждый сложный матч — возможность проверить себя и доказать готовность конкурировать на высоком уровне.

«За сборную России нужно выступать с достоинством, с полной самоотдачей. Поэтому буду следить, буду смотреть, и мы все желаем вам только победы», — добавил футболист.

Чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди юношей до 15 лет пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане. Россияне начнут выступление 24 октября матчем против Судана. Затем им предстоит сыграть со сверстниками из Сьерра-Леоне, Джибути, Афганистана и Турции.

Для отечественного футбола соревнование станет знаковым: российская сборная впервые с 2022 года выступит на официальном турнире ФИФА с национальным флагом и гимном.

Ранее Life.ru сообщал о решении ФИФА допустить российскую команду U15 к чемпионату. Организация открыла участие для всех национальных ассоциаций, входящих в её состав. А накануне стало известно, что РФС утвердил окончательную заявку из 14 игроков. В неё вошли представители «Динамо», «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и других клубов.