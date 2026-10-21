«ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Барселону» и нанёс ей первое поражение в сезоне

Французский «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над «Барселоной» со счётом 4:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне, а российский голкипер Матвей Сафонов отметился несколькими важными спасениями, хотя сохранить ворота в неприкосновенности не сумел.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Счёт на 38-й минуте открыл Дезире Дуэ, отправив мяч в ворота Жоана Гарсии. Незадолго до перерыва Сафонов спас парижан после выхода Фермина Лопеса один на один. Впервые в сезоне «Барселона» не смогла забить в первом тайме.

После перерыва «Барселона» сумела отличиться и поразила ворота российского вратаря. На 55-й минуте Хави Эспарт восстановил равновесие, однако на 72-й Люка Эрнандес вновь вывел хозяев вперёд. Спустя семь минут Ламин Ямаль сравнял счёт, но уже на 81-й Витинья мощным ударом вернул преимущество «ПСЖ». Окончательный результат на 86-й минуте установил Фабиан Руис.

При этом победа дорого обошлась парижанам. Ещё в первом тайме из-за мышечного повреждения поле покинул Усман Дембеле. Во второй половине встречи травмы получили капитан команды Маркиньос и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Оба также не смогли продолжить игру. Степень серьёзности повреждений пока неизвестна.

Сафонов провёл на поле все 90 минут. Помимо спасения после выхода Лопеса, российский вратарь несколько раз вступал в игру после опасных атак гостей. Два пропущенных мяча не помешали ему помочь парижанам одержать третью победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Для «Барселоны» поражение стало первым в сезоне-2026/2027 во всех турнирах. До встречи в Париже команда Ханса-Дитера Флика выиграла все девять матчей чемпионата Испании и обе встречи общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее российский голкипер Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча «Пари Сен-Жермен» против «Страсбура» в чемпионате Франции. Вратарь совершил семь сейвов и даже поучаствовал в атаке, завершившейся третьим голом парижан. Его выступление отдельно отметили на официальном сайте французского клуба.