«ПСЖ» признал Сафонова лучшим игроком матча со «Страсбуром»

Российский голкипер Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча «Пари Сен-Жермен» против «Страсбура» в чемпионате Франции. Вратарь совершил семь сейвов и даже поучаствовал в атаке, завершившейся третьим голом парижан. Его выступление отдельно отметили на официальном сайте французского клуба.

Встреча седьмого тура Лиги 1 состоялась 17 октября и завершилась волевой победой «ПСЖ» со счётом 3:1. Хозяева вышли вперёд уже на 17-й минуте благодаря голу Джованни Рейны. Несмотря на преимущество парижан во владении мячом, «Страсбур» продолжал создавать опасные моменты, заставляя российского вратаря регулярно вступать в игру.

Одно из самых важных спасений Сафонова произошло в начале второго тайма. На 50-й минуте нападающий хозяев Конрад Хардер пробил головой, однако голкипер сумел одной рукой перевести мяч в сторону от ворот. Этот эпизод позволил гостям сохранить минимальное отставание.

Переломить ход встречи футболистам «ПСЖ» удалось только в заключительной части матча. На 72-й минуте Усман Дембеле не реализовал пенальти, но вскоре исправился, отдав результативную передачу Илье Забарному. Украинский защитник сравнял счёт на 77-й минуте, а ещё через несколько минут сам Дембеле вывел парижан вперёд.

Окончательный результат установил Дезире Дуэ, отличившийся в компенсированное время. Примечательно, что в «ПСЖ» отдельно подчеркнули участие Сафонова в голевой атаке, которая привела к третьему мячу. Таким образом, россиянин помог команде не только своими действиями на последнем рубеже.

По данным статистического сервиса Sofascore, Сафонов получил за встречу 8,5 балла — самую высокую оценку среди всех участников матча. Из семи отражённых ударов шесть были нанесены из пределов штрафной площади. Кроме того, российского голкипера поддержали болельщики: в голосовании за лучшего футболиста встречи он набрал 1487 голосов из 2971.

Для 27-летнего вратаря эта игра стала ещё одним результативным выступлением в нынешнем сезоне. Семь сейвов — его второй показатель в матчах французского первенства за 2026 год. Больше ударов, восемь, Сафонов отразил только во встрече с «Лансом» 13 мая.

Победа над «Страсбуром» стала для парижан шестой подряд во всех турнирах и четвёртой в чемпионате Франции. Следующим соперником команды Луиса Энрике станет испанская «Барселона», с которой «ПСЖ» встретится 20 октября в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее Life.ru рассказывал о победе «ПСЖ» над «Брестом» в четвёртом туре чемпионата Франции, когда Сафонов впервые в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности. Тогда парижане выиграли со счётом 1:0, а россиянин совершил шесть сейвов. После этой встречи французское издание L’Équipe включило его в символическую сборную тура.

Кроме того, Life.ru сообщал о победе парижан над «Манчестер Сити» со счётом 4:2 в Лиге чемпионов. Матч прошёл 14 октября в Англии. Сафонов провёл на поле все 90 минут, пропустив два мяча от Эрлинга Холанда.