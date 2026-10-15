ПСЖ с Сафоновым в воротах обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» победил английский «Манчестер Сити» со счётом 4:2 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 14 октября на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ворота парижан защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который пропустил два мяча от Эрлинга Холанда.

Гости открыли счёт уже на 13-й минуте благодаря голу Дезире Дуэ. Спустя две минуты преимущество ПСЖ увеличил Усман Дембеле. На 32-й минуте Витинья отправил третий мяч в ворота английского клуба, и на перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу французов.

После возобновления встречи «Манчестер Сити» попытался сократить отставание. На 53-й минуте Эрлинг Холанд поразил ворота Сафонова. Однако уже на 62-й минуте Манес Аклиуш восстановил преимущество парижан в три мяча.

На 75-й минуте Холанд оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2. Несмотря на два пропущенных гола, российский вратарь вместе с командой добился второй победы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Для 27-летнего Сафонова встреча стала второй в текущем еврокубковом сезоне и десятой во всех турнирах. В первом туре французская команда разгромила словацкий «Слован» со счётом 6:1. Тогда россиянин также защищал ворота ПСЖ на протяжении всего матча.

«Манчестер Сити» начал общий этап с победы над португальским «Порту» — 2:0. Таким образом, после двух туров у английской команды осталось три очка, а ПСЖ набрал шесть.

Следующий матч Лиги чемпионов парижане проведут 20 октября против испанской «Барселоны». В тот же день «Манчестер Сити» встретится с греческим АЕКом.

В общем этапе турнира участвуют 36 клубов. Каждая команда проведёт восемь встреч, после чего определятся участники плей-офф. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах.

Ранее Life.ru сообщал, что российский голкипер Матвей Сафонов получил место в стартовом составе ПСЖ на встречу с «Манчестер Сити». Решение тренерского штаба стало известно незадолго до начала матча в Манчестере. Для россиянина это был второй выход с первых минут в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он полностью провёл встречу со словацким «Слованом», в которой парижане одержали победу со счётом 6:1. К игре с английским клубом обе команды подходили после успешного старта в турнире. ПСЖ располагал тремя очками после разгрома словацкого соперника, а «Манчестер Сити» набрал столько же благодаря победе над португальским «Порту» со счётом 2:0.