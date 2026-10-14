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Опубликовано 14 октября, 20:55

Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет с первых минут на матч «Пари Сен-Жермен» против английского «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Голкипер включён в стартовый состав французской команды, сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча состоится 14 октября в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Для обеих команд это будет второй матч общего этапа турнира.

Сафонов уже защищал ворота парижан в нынешнем розыгрыше главного европейского клубного соревнования. Россиянин начал турнир с уверенной победы своей команды и вновь получил возможность проявить себя на международной арене.

В первом туре ПСЖ разгромил словацкий «Слован» со счётом 6:1. Российский голкипер провёл на поле все 90 минут, а его команда забила шесть мячей.

Предстоящая игра станет для парижан первым выездным испытанием в нынешнем общем этапе Лиги чемпионов. Соперником французского клуба выступит «Манчестер Сити», который также начал турнир с победы, обыграв португальский «Порту» со счётом 2:0.

ПСЖ с Сафоновым победил «Марсель» со счётом 2:1 в чемпионате Франции
ПСЖ с Сафоновым победил «Марсель» со счётом 2:1 в чемпионате Франции

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении Сафонова в Россию для участия в сборах национальной команды. Футболист присоединился к сборной перед товарищескими встречами и успел пообщаться с болельщиками.

Больше новостей о футболе и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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