Из Парижа с любовью: Сафонов прилетел в Россию на матчи сборной и устроил съёмки с фанатами

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вернулся в Россию и присоединился к национальной команде, которая готовится сразу к трём товарищеским встречам. О прибытии футболиста сообщила пресс-служба сборной.

Сафонов вернулся в РФ и присоединился к национальной команде. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

В окончательную заявку вратарь вошёл вместе ещё с 28 футболистами. Россияне 29 сентября сыграют с Ираном в Казани, 3 октября встретятся с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября примут Нигерию в Нижнем Новгороде.

«Добро пожаловать домой, Матвей!» — поприветствовали спортсмена в национальной команде.

В аэропорту Сафонов сразу оказался в центре внимания болельщиков и успел сфотографироваться с поклонниками.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин провёл за парижан пять встреч. За это время он пропустил семь мячей, а один матч завершил без голов в своих воротах.

Совсем недавно Сафонов защищал ворота клуба во французском чемпионате. 20 сентября Life.ru рассказывал о победе «ПСЖ» над «Марселем» со счётом 2:1, в которой российский голкипер провёл на поле весь матч.