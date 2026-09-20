Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026 в ноябре

Сборные России и Узбекистана по футболу могут провести товарищеский матч во время ноябрьской международной паузы. Переговоры между РФС и Ассоциацией футбола Узбекистана ведутся, сообщает Sport24.

Изначально стороны рассматривали возможность сыграть 25 сентября в России. Однако организовать встречу не удалось из-за накладок в календарях и уже сформированных планов обеих национальных команд.

Теперь федерации обсуждают проведение матча в ноябре. Точные дата и место возможной встречи пока не определены.

Сборная Узбекистана в 2025 году впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира. На ЧМ-2026 команда дошла до 1/8 финала, где уступила Колумбии со счётом 0:1.

До возможной встречи с Узбекистаном команда Валерия Карпина проведёт ещё три товарищеских матча. 29 сентября россияне сыграют с Ираном, 3 октября — с Намибией, а 6 октября — с Нигерией.

Сборные России и Узбекистана встречались между собой лишь однажды. Товарищеский матч состоялся 20 ноября 2022 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершился со счётом 0:0.