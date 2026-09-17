Стали известны соперники юниорской сборной РФ на турнире ФИФА

Юношеская сборная России по футболу впервые с 2022 года выступит на официальном турнире ФИФА с государственными флагом и гимном. Команда игроков до 15 лет примет участие в первом чемпионате мира и фестивале ФИФА U-15 в Азербайджане.

На предварительном этапе россияне сыграют со сборными Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Затем команда проведёт ещё пять встреч с соперниками, которые займут аналогичные места в своих группах.

Турнир пройдёт с 22 по 31 октября. По данным Российского футбольного союза, в нём примет участие 191 сборная.

Матчи будут отличаться от привычного формата большого футбола: команды сыграют восемь на восемь на уменьшенных полях. Каждая встреча будет состоять из двух таймов по 20 минут.

Новый юношеский турнир ФИФА был утверждён в конце 2025 года. Его первый розыгрыш предназначен для команд юношей до 15 лет, в 2027 году аналогичные соревнования проведут для девушек. С 2028-го организация планирует приглашать на отдельные мужские и женские турниры все входящие в ФИФА ассоциации.

Ранее Life.ru сообщал, что ФИФА разрешила российской сборной U-15 принять участие в чемпионате мира. Тогда стало известно, что дебютный турнир в Азербайджане будет открыт для всех национальных ассоциаций — членов организации. Российские взрослые сборные и клубы при этом по-прежнему не участвуют в большинстве официальных соревнований ФИФА и УЕФА.