ФИФА разрешила сборной России до 15 лет сыграть на чемпионате мира по футболу
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Международная федерация футбола разрешила всем национальным ассоциациям, входящим в её состав, принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это означает, что на турнир смогут заявиться и юношеские сборные России.
Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане. Решение о проведении турнира было утверждено Советом ФИФА и Бюро организации.
Согласно регламенту, дебютный чемпионат мира среди юношей до 15 лет будет открыт для всех членов ФИФА. В 2027 году аналогичный турнир состоится среди девушек, а начиная с 2028 года федерация планирует проводить отдельные мировые первенства для юношеских и женских команд этой возрастной категории.
Российские клубы и сборные остаются отстранёнными от большинства международных соревнований с 2022 года. Однако Российский футбольный союз сохраняет членство в ФИФА, поэтому решение о допуске всех ассоциаций распространяется и на Россию.
Ранее сообщалось, что ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США. В этом турнире также могут принять участие абсолютно все 211 стран-членов организации.
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