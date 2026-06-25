ФИФА разрешила сборной России до 15 лет сыграть на чемпионате мира по футболу

Международная федерация футбола разрешила всем национальным ассоциациям, входящим в её состав, принять участие в чемпионате мира среди игроков до 15 лет. Это означает, что на турнир смогут заявиться и юношеские сборные России.

Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане. Решение о проведении турнира было утверждено Советом ФИФА и Бюро организации.

Согласно регламенту, дебютный чемпионат мира среди юношей до 15 лет будет открыт для всех членов ФИФА. В 2027 году аналогичный турнир состоится среди девушек, а начиная с 2028 года федерация планирует проводить отдельные мировые первенства для юношеских и женских команд этой возрастной категории.

Российские клубы и сборные остаются отстранёнными от большинства международных соревнований с 2022 года. Однако Российский футбольный союз сохраняет членство в ФИФА, поэтому решение о допуске всех ассоциаций распространяется и на Россию.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США. В этом турнире также могут принять участие абсолютно все 211 стран-членов организации.