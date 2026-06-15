ФИФА планирует пригласить Россию на юношеский турнир в США

Похоже, российские футболисты до 15 лет могут сыграть на новом турнире ФИФА. Как сообщает The Athletic, федерация планирует пригласить нашу команду на соревнования, которые пройдут в США в сентябре. Интересно, что в этом турнире могут принять участие абсолютно все 211 стран-членов ФИФА.

В декабре на заседании совета ФИФА было объявлено о запуске нового турнира. Его особенностями станут укороченные матчи, уменьшенные поля и команды, состоящие из 7-9 игроков. Первоначально в турнире будут участвовать только мужские сборные, а к 2027 году планируется добавить и женские.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА временно отстранили российские команды и клубы от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.