«Хорошо, спасибо»: Глава ФИФА Инфантино по-русски согласился расписаться на флаге России

Президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на российском флаге во время матча чемпионата мира между Катаром и Швейцарией. Об этом сообщает «Чемпионат». Инициатором стал россиянин Антон Шаповалов.

«Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно», — рассказал Шаповалов.

Ранее сборную Кюрасао по футболу официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса из-за численности населения страны. Эта сборная установила рекорд по численности населения страны среди участников чемпионатов мира — всего 156 115 человек.