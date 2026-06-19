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19 июня, 18:36

«Хорошо, спасибо»: Глава ФИФА Инфантино по-русски согласился расписаться на флаге России

Инфантино и премьер Канады расписались на российском флаге на ЧМ-2026

Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / EPA / ISAAC ESQUIVEL

Джанни Инфантино. Обложка © ТАСС / EPA / ISAAC ESQUIVEL

Президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на российском флаге во время матча чемпионата мира между Катаром и Швейцарией. Об этом сообщает «Чемпионат». Инициатором стал россиянин Антон Шаповалов.

«Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно», — рассказал Шаповалов.

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Ранее сборную Кюрасао по футболу официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса из-за численности населения страны. Эта сборная установила рекорд по численности населения страны среди участников чемпионатов мира — всего 156 115 человек.

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Александра Мышляева
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