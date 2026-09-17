«Спорт — это люди, а не флаги»: Евгения Медведева рассказала о встречах со старыми соперниками

На международных турнирах спортсмены рады видеть старых знакомых независимо от того, какую страну они представляют, рассказала фигуристка Евгения Медведева. Впечатлениями от недавней поездки она поделилась с Пятым каналом.

Спортсменка вернулась с международного турнира, куда допустили россиян в нейтральном статусе — без национального флага и гимна. Она увиделась со знакомыми из Канады, США, Японии, Франции и других стран.

Евгения Медведева рассказала о международных соревнованиях. Видео © Пятый канал

С некоторыми коллегами фигуристка не пересекалась около семи лет, но радость от встречи сохранилась. Многие бывшие соперники за это время стали тренерами и хореографами. Медведева подчеркнула, что в личном общении участники соревнований не делят друг друга по флагам. Она хотела бы, чтобы возможностей для таких встреч становилось больше.

«Спорт — это всегда не только спорт. Спорт — это люди в нём, сильные люди, которых объединяет общее дело», — отметила фигуристка.

Ранее стало известно, что Александра Трусова и Макар Игнатов выступят в новом шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Отдельный хореографический номер готовит супруг фигуристки Ильдар Гайнутдинов.