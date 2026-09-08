«Деструктивная позиция»: Евгения Медведева назвала главное правило своего брака

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов не собираются заставлять друг друга выбирать между отношениями и профессиональными проектами. Об этом молодожёны рассказали в интервью. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию призналась, что не представляет ситуации, в которой могла бы потребовать от супруга отказаться от работы ради неё.

«Мне кажется, у нас в принципе не может быть ситуации, что я подойду к Ильдару и скажу: «Отказывайся, выбирая либо я, либо проект», — сказала Медведева.

По словам фигуристки, если работа действительно начнёт угрожать отношениям, каждый из супругов скорее самостоятельно примет решение отказаться от такого предложения. Указывать друг другу, где можно или нельзя работать, Медведева назвала «тупой и деструктивной позицией».

Гайнутдинов придерживается того же принципа. Танцор отметил, что супруги, наоборот, радуются новым предложениям друг друга и не понимают, зачем запрещать близкому человеку заниматься своей профессией.

«Надо радоваться, что есть проект, есть работа, есть предложение, это всегда здорово», — подчеркнул Гайнутдинов в эфире радио «Комсомольская правда».

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов поженились 29 августа в Москве. Пара познакомилась осенью 2024 года на съёмках «Звёздных танцев», где выступала вместе, а в ноябре 2025-го хореограф сделал фигуристке предложение.