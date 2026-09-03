Не платье и не декор: Евгения Медведева рассказала, на что ушёл главный бюджет свадьбы

Больше всего денег на свадьбе фигуристки Евгении Медведевой ушло на угощения для гостей. Об этом двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании рассказала kp.ru.

«На еду. У нас цена еды вышла больше из-за самого качества продуктов», — рассказала Медведева.

Медведева пояснила, что делала ставку не на пышность и количество угощений, характерные для некоторых национальных торжеств, где принято подавать крепкий алкоголь и пиво, а на гастрономическое совершенство. По её словам, акцент на их свадьбе был сделан на изысканности и безупречном качестве каждого блюда, чтобы этот вечер запомнился гостям надолго, даже если это потребовало увеличения бюджета.

При этом времени на подготовку торжества у спортсменки и её избранника, танцора Ильдара Гайнутдинова, было немного.

Фигуристка и хореограф познакомились в 2024 году на съёмках проекта «Звёздные танцы», где выступали в одной паре. Их роман долго не афишировался. Впервые Медведева рассказала об отношениях летом 2025 года, опубликовав совместные фото. В ноябре того же года Гайнутдинов сделал ей предложение. Свадьба состоялась в конце августа 2026 года.

Как ранее сообщал Life.ru, первый танец молодожёнов на свадьбе вызвал волну обсуждений в Сети. Торжество прошло 29 августа в Москве, номер пара исполнила под композицию «Навсегда» группы «Сироткин». Часть пользователей раскритиковала постановку, а движения Гайнутдинова показались им куда активнее партии невесты.