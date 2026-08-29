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29 августа, 17:46

Познакомились на работе: Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу

Евгения Медведева вышла замуж за хореогрофа Ильдара Гайнутдинова

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов. Обложка © Telegram / «Голубь Мира Яна Рудковская»

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов. Обложка © Telegram / «Голубь Мира Яна Рудковская»

Фигуристка Евгения Медведева сыграла свадьбу с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Церемония проходит в Москве, фото и видео в социальных сетях делятся гости, в том числе Александра Бойкова и Яна Рудковская. На кадрах — молодожёны с цветами.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов. Видео © Telegram / Sasha Boikova

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 познакомилась с будущим супругом осенью 2024 года во время съёмок телешоу «Звёздные танцы» на ТНТ, уже через год фигуристке согласилась выйти за него замуж.

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Матвей Константинов
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