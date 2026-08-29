Познакомились на работе: Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу

Фигуристка Евгения Медведева сыграла свадьбу с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Церемония проходит в Москве, фото и видео в социальных сетях делятся гости, в том числе Александра Бойкова и Яна Рудковская. На кадрах — молодожёны с цветами.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов. Видео © Telegram / Sasha Boikova

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 познакомилась с будущим супругом осенью 2024 года во время съёмок телешоу «Звёздные танцы» на ТНТ, уже через год фигуристке согласилась выйти за него замуж.

Ранее SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на мучающий многих вопрос о том, что он подарил своей супруге Екатерине Мизулиной на свадьбу. По словам заслуженного артиста России, это не что-то материальное.