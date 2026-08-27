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26 августа, 22:08

Стало известно, что Shaman подарил своей избраннице Екатерине Мизулиной на свадьбу

Shaman рассказал, что подарил Екатерине Мизулиной на свадьбу свою любовь

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что главным подарком Екатерине Мизулиной на свадьбу стала его любовь. Торжество супруги отпраздновали в июне в одном из московских ресторанов.

«Свою любовь», — коротко ответил певец на вопрос о подарке супруге.

Разговор состоялся в кулуарах конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2026». Фестиваль проходил в Казани с 20 по 26 августа. В июне супруги отпраздновали бракосочетание в одном из московских ресторанов. Торжество провели в закрытом формате.

О своих отношениях SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета публично объявили в марте 2025 года во время концерта артиста на «Live Арене».

В ноябре пара зарегистрировала брак в донецком ЗАГСе. На скромной церемонии без большого числа гостей присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»
Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»

Ранее Life.ru писал, что закрытый праздник SHAMAN и Мизулиной в ресторане «Большой» оценили примерно в восемь миллионов рублей. На вечер пригласили около 30 близких, которых разместили за двумя длинными столами. Единственным выступавшим артистом стал Григорий Лепс, а от сцены, фотозон и большой шоу-программы молодожёны отказались.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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